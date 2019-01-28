Фактор денег в Украине будет самым рейтинговым до конца 2019 года — 112.ua

Как будет выглядеть украинская экономика после выборных кампаний 2019 года

Из открытых источников

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января во время «Украинского завтрака» Петр Порошенко отметил: «У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает, и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже рыночной, на определенные продукты для людей… Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле». И хотя фамилия политического лидера в этом контексте не была им названа, однако всем и так ясно, чью предвыборную экономическую программу имел в виду президент. По большому счету перманентно наступать на одни и те же грабли давно стало нашей украинской традицией, поэтому уже в начале этой весны битва олигархов резко ужесточится, ну а людям станет еще тяжелее.

Кстати, обратили внимание, на форуме в Давосе было отмечено, что глобальная долговая нагрузка уже составляет около 225% ВВП (!), и теперь находится на более высоких уровнях, чем до мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Да, пора нашим властям понять, что нельзя лечить такой большой кризис, как у нас в экономике, только новыми кредитами Международного валютного фонда. Поэтому технический дефолт и персональный бюджет рядовых украинцев – темы, которые все больше и больше будут тревожить всех нас в наступившем 2019 году. Главное – не унывать. Вспомните, в 1947 году Великобритания объявила дефолт, а в 1971 году в 4-й раз – США. А сегодня чуть ли не главная беда Украины – это долги. Долги всем и прежде всего — МВФ.

Правда и то, что некомпетентных и наивных людей у нас еще много, они искренне надеются на экономическое чудо и бескорыстную помощь международных финансовых организаций. Хотя давно им пора осознать, что, к сожалению, при этих топ-чиновниках бедные становятся беднее, а у богатых главная проблема — что делать с теми производственными активами, которые у них в собственности. Совершенно очевидно, что в нынешней ситуации эти активы им не нужны, да и покупателей на них нет. Когда смогут расплатиться по долгам – тоже непонятно, а средств на обслуживание кредитов требуется все больше и больше. Безнадега и для богатых. Что ж, расслабьтесь и принимайте это как данность: выборы-2019 закономерно породят новые проблемы и противоречия. И нам предстоит, по меткому выражению А. Эйнштейна, предпринимать абсурдные попытки, чтобы достичь невозможного.

Мысль гения нас предупреждает не пытаться вписаться в контекст уже существующей экономической системы, а решительно отвергнуть созданное ранее. Правда, кто это будет делать? Компетенции и политической воли хватит? Ведь, как говорится, из пустой шляпы даже по приказу петух не вылетит. А пока наша страна ходит с завязанными глазами, это называется сознательным развалом экономики, так как мировой опыт показывает, что нельзя доверять выход из экономического кризиса тем политическим лидерам, которые в него завели. Судите сами. Растущее отрицательное сальдо, как пылесос, высасывает из экономики Украины валютные средства и продавливает курс гривны, а чтобы удержать ситуацию, нужны новые кредиты МВФ и заемные деньги от размещения ОВГЗ. Обостряется и ширится проблема безработицы, соответственно быстро растет трудовая миграция. И, конечно же, реальные последствия этого кризиса нам еще предстоит в полной мере почувствовать в скором будущем.

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В этой связи запомнил слова одного моего коллеги, недавно им произнесенные: «Такое 1 апреля 2019 года нам очень нужно!». И не надо обманываться, ожидая, что наш нынешний госаппарат будет уничтожать сам себя и основу своего собственного благосостояния. Экономические реформы Кабмина В. Гройсмана это на самом деле яркие и популистские реформы с иностранным акцентом, реальный результат которых пока неочевиден, но уже очень непривлекателен среди украинцев. Ну, а что в самом деле происходит в «Нафтогазе» и в ряде министерств? И что Кабмин В. Гройсмана оставит нам в 2019 году после своей отставки? Судя по всему, оставит нам только два выхода из этого финансово-экономического кризиса: плохой и очень плохой.

В ходе реализации первого нас до конца 2019 года ждет еще больший спад в промышленности, безработица, обнищание населения и постоянно растущий государственный долг (общий госдолг Украины за прошедший 2018 год вырос на 2,02 млрд долл.). При втором Украина едва переживет дефолт и надолго попадет в списки стран-банкротов. Конечно, Владимир Гройсман до отставки по-прежнему будет излучать оптимизм и сеять популизм на заседаниях Кабмина, будет еще несколько месяцев пытаться что-то сделать, но, как всегда, ничего так и не сделает. Словом, тот же, что и в предыдущие годы результат работы правительства: победа оптимизма и популизма над здравым смыслом.

Говоря начистоту, мне представляется более реалистичным и экономически грамотным все же объявить дефолт до конца 2019 года. К тому же наш государственный долг сегодня очень неустойчивый, а капитал довольно динамично перемещается из Украины. Любой финансист скажет, когда лимит на одного заемщика достигает верхней планки, он вынужден либо сокращать свою задолженность (если работает с прибылью, чего сейчас не скажешь об Украине, ведь огромный дефицит бюджета-2019 тому подтверждение), либо объявляет дефолт. Мы должны быть готовыми к худшему варианту. Наконец, важно вспомнить в этой связи пророческие слова президента США Ричарда Никсона, произнесенные им в том памятном преддефолтном августе 1971 года: «А теперь скажите, кто выигрывает от этих кризисов? Не рабочий, не инвестор, не подлинный производитель богатств. Выигрывают международные валютные спекулянты».

Это утверждение американского президента Р. Никсона особенно актуально сейчас, так как последние события на мировых финансовых рынках указывают на высокую вероятность девальвации доллара США и тем более – гривны. Если же экономический рост в Украине не достигнет 3-4% по итогам 2019 года и если наши власти не смогут вернуть иностранных инвесторов на украинские рынки капитала, не восстановят доверие к нацвалюте, к нашему платежному балансу, то тогда гривна будет сильно ослаблена, «американец» будет стоить более 30 грн. Соответственно, наша экономика получит серьезный финансовый удар, и даже в краткосрочном периоде некоторое улучшение торгового баланса не компенсирует объемы бегства капитала из Украины.

Правда, сейчас власть Петра Порошенко укрепилась, в данной ситуации он лично остается в выигрыше. Реальность такова: либо ты, либо тебя. Да, жестко, но именно так высоко подняты ставки. И несмотря на кучу проколов и ошибок, которые понаделали Кабмин и законодатели, все же можно с компетентной командой технократов вывести экономику Украины из провала. А какие, например, две самые большие ошибки ими были допущены? Не задумываясь отвечу. Во-первых, это установление чрезвычайно высокой учетной ставки НБУ на уровне 18%. Судите сами. С момента ее резкого повышения и до сих пор эта рекордная ставка никакого влияния на понижение уровня инфляции и снижение волатильности гривны не оказала.

Зато фактически подавила кредитование реального сектора украинской экономики. Вот почему это было для рынков нежелательным и даже очень опасным решением. Более того, на мой взгляд, и совершенно непрофессиональное решение. Во-вторых, внесение изменений в Налоговый кодекс с целью увеличения налогового давления, а не для расширения налогооблагаемой базы. Это было также вреднейшее решение для отечественного бизнеса и для привлечения прямых иностранных инвестиций. У нас неэффективная налоговая система, однако мы продолжаем обсуждать уровень ставок различных налогов, не обсуждая реальную действующую систему. В итоге мы получили существенное снижение доходов в государственный бюджет, а многие инвестиционные программы сейчас вообще остановлены.

Конечно, все наши политические лидеры при власти о таком критическом положении в украинской экономике знают, только нашим людям ничего правдивого не говорят. Тогда возникает закономерный вопрос: если знают, то почему ничего не делают? Когда экономика страны начнет работать на нашего рядового украинца? Вот почему фактор денег в Украине будет самым рейтинговым до конца 2019 года. Ну, и, конечно, будет много популизма.

Александр Гончаров

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