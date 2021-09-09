«Факт»: Власти Армении неумело тушат «пожар» в экономике: EADaily

Мировая экономика начала преодолевать глобальный кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. По оценке Всемирного банка, в этом году мировая экономика вырастет на 5,6%, а рост экономик развивающихся стран составит около 6%. Но все это не касается Армении, как бы еë нынешние власти ни пытались представить общественности, что мы преодолеваем кризис беспрецедентными темпами, пишет сегодня, 9 сентября, газета «Паст» («Факт»).

В 2020-м армянская экономика продемонстрировала спад на 7,6%, но на одном из заседаний правительства в июле премьер-министр Никол Пашинян объявил, что мы закроем год, скорее всего, с 6-процентным экономическим ростом, напоминает издание.

«Это большой вопрос, сможем ли мы закрыть текущий год хотя бы с 6-процентным экономическим ростом , не считая того, что инфляция постоянно устанавливает новые рекорды. Многие факторы свидетельствуют в пользу того, что экономика Армении ещë не приблизилась к восстановлению, и к концу года мы не сможем выйти на посткризисный уровень, то есть уровень 2019 года», — констатирует «Факт».

По мнению газеты, более быстрое выздоровление армянской экономики было возможно, если бы власть вела целенаправленную работу в этом направлении, «вернее, если бы у нас была власть с головой».

«Однако и за последние два года, и в этом году госорганы, отвечающие за экономику, не проявили серьëзной инициативы, которая дала бы возможность зафиксировать обнадëживающие результаты. Единственная надежда этих властей состоит в том, что, скажем, Евросоюз даст деньги, чтобы они могли продолжить строительство дороги „Север — Юг“, или появится какой-нибудь крупный инвестор из-за границы и создаст сеть заправочных станций. Другими словами, взоры властей сосредоточены только на привлечении помощи или займов извне. В результате наш госдолг уже превышает 9 миллиардов долларов, что в свою очередь является огромным бременем для государства. С другой стороны, все могло бы быть не так болезненно, если бы привлечëнные кредиты служили перспективному развитию страны, но они (действующие власти. — Ред.) не могут (или не хотят) этого сделать. Так долго власти заняты только тушением пожара в экономике, причëм весьма некомпетентно, а пожары продолжают пожирать нашу экономику и страну в целом. С другой стороны, довольно интересно, что Никол Пашинян однажды заявил, что у Армении нет проблем с деньгами. В таком случае, почему он не инициирует масштабные проекты, которые дадут новый импульс экономике?», — недоумевает издание.

В связи с этим оно приводит в пример крупные инфраструктурные проекты Азербайджана, реализуемые в рекордные сроки.

«Помимо строительства множества дорог, Азербайджан строит три аэропорта, в результате чего может получить (в Карабахе) стратегическое преимущество. А в нашей стране, когда противник перекрывает стратегическую дорогу, проходящую через Сюник, власти советуют осуществлять грузоперевозки альтернативным путëм», — заключает «Факт».

Экономика Армении восстанавливается стремительными темпами, заявил в апреле министр экономики Ваган Керобян. Ранее прогноз Керобяна об ожидаемом двузначном экономическом росте в Армении к концу года вызвал шквал критики в республике. Озвученная главой ведомства оценка о том, что по итогам текущего года экономический рост в Армении составит «более 10%» существенно превышает прогнозы Центробанка и правительства страны.

Напомним, Армения осенью 2020 года потерпела поражение в войне в Карабахе. После военной неудачи в республике разразился острый политический кризис, экономическая ситуация ухудшилась на фоне продолжающейся пандемии Covid-19.

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