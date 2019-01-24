Факт. Андрей Довбенко: юрист и венчурный инвестор, который верит в Украину — КП в Украине

В материале:

1) Биография юриста Андрея Довбенко и его карьера

2) Андрей Довбенко фото

3) Стартапы в Украине: быть ли успеху?

4) Главные новости о юристе и адвокате Андрее Довбенко

5) Как высокие технологии повлияют на будущее страны?

Каждый третий украинец не исключает возможность эмиграции. При этом 44% процента из числа тех, кто готов покинуть Украину — молодые люди в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который в январе 2018 года провел Киевский международный институт социологии. Среди ключевых факторов, подталкивающих молодых специалистов к поиску лучшей судьбы за границей, участники исследования указали на:

далекий от европейского уровня размер зарплат;

отсутствие необходимых условий для профессиональной реализации;

желание жить в более комфортной стране.

Невзирая на эту скептическую картину, адвокат и юрист из Киева Андрей Николаевич Довбенко принадлежит к числу тех украинцев, которые верят в свою страну. И не просто верят, но и усердно работают для того, чтобы изменить Украину к лучшему.

Юрист из Киева Андрей Николаевич Довбенко

До недавнего времени карьера Андрея Довбенко была связана исключительно с юриспруденцией. Решение кардинально изменить вектор бизнес-деятельности юрист принял в середине 2018 года, когда объявил о передаче управления юридической фирмой Evris своим партнерам и уходе в индустрию высоких технологий и венчурное инвестирование. До основания Evris юрист Андрей Довбенко несколько лет успешно проработал в известных международных аудиторских компаниях (Pricewaterhouse Coopers и Ernst&Young), а также в большой частной кипрской фирме «Неоклеус и Ко». Во времена своей адвокатской практики – юрист из Киева Андрей Довбенко не только сопровождал в вопросах налогообложения и корпоративного права различные украинские и международные компании, но и занимался защитой интересов инвесторов в украинскую экономику. Именно поэтому он не понаслышке знает о проблемах, которые сегодня не дают Украине сделать экономический рывок из третьего в первый мир. Подробные детали биографии Андрея Довбенко опубликованы на его официальном сайте https://www.andreydovbenko.com/ru/biografiya-2/.

По мнению Андрея Довбенко, путь к тому, чтобы сделать Украину более комфортной для жизни и работы уже сегодня, открывают высокие технологии. Об этом юрист часто пишет на страницах своего интернет-блога. В частности, в одной из последних статей юрист указал на то, что повсеместное применение HITech-инноваций в сфере государственного управления в Украине позволит:

устранить бюрократию;

минимизировать человеческий фактор, и, таким образом, существенно уменьшить коррупционные риски;

сократить количество госслужащих, а сэкономленные бюджетные деньги перенаправить на выполнение социальных программ.

Юрист Андрей Довбенко об инновациях в Украине

Гораздо важнее, как пишет Андрей Довбенко, что «оцифровка» государственного аппарата Украины способна качественно улучшить отношения между гражданами и государством. Ведь внедрение баз данных на основе блокчейна позволит украинцам напрямую взаимодействовать с государством, минуя очереди в кабинеты к ленивым и коррумпированным чиновникам. В «электронной Украине» будут созданы те условия для самореализации, которые украинцы вынужденно ищут за границей.

В другой своей статье Довбенко Андрей Николаевич пишет о «буме открытых данных», который переживает Украина. Если раньше получить нужную информацию из государственных реестров было трудновыполнимой задачей, то сегодня это можно сделать в два клика. Бизнес-сообщество уже оценило положительный эффект от внедрения системы электронных государственных закупок и ждет, когда государство откроет доступ к геологическим данным, информацию о присоединении к электросетям и так далее. Сбор, публикация и детальный анализ opendata крайне полезен как бизнесу, так и государству.

Главные новости про юриста Андрея Довбенко связаны не только с его успехами в юриспруденции и инициативами в HITech, но и с активной гражданской позицией. По мнению юриста, экономика Украины остро нуждается в больших инвестициях. Андрей Довбенко указывает на проблемы бизнес-климата в Украине связанные с:

отсутствием качественных изменений в сфере защиты прав собственности;

постоянным вмешательством в дела бизнеса

отсутствием долгосрочной стратегии в работе с инвесторами.

Андрей Довбенко не боится занимать позицию, которую не разделяет большинство. Речь идет о проблеме снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По данным из различных источников, сегодня против разрешения продавать угодья выступают от 60 до 72% населения Украины, но не Андрей Довбенко. Этой проблеме юрист посвятил много статей, в которых он детально описал сколько возможностей теряет агропромышленный комплекс Украины из-за постоянного продления Верховной радой Украины антиконституционного запрета на право украинцев распоряжаться своей собственностью. По мнению юриста Андрея Довбенко, в условиях существования подобного моратория ожидать быстрого развития АПК и фермерства в Украине не имеет смысла. Благо, не так давно снять земельный мораторий украинское правительство обязал Европейский суд по правам человека, что дает надежду на решение этого вопроса в краткосрочной перспективе.

Первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю был уверен, что уже в недалеком будущем страны будут все меньше бороться за сырьевые ресурсы и все больше – за талантливых специалистов. Именно человеческий потенциал сингапурский реформатор считал «нефтью» 21 столетия. С такой точкой зрения согласен и Андрей Довбенко. В настоящее время идет работа над созданием его собственного венчурного фонда, главной целью которого будет поддержка молодых IT-разработчиков как в Украине, так и за ее пределами.

Биография Андрея Довбенко неразрывно связана с Украиной: здесь он родился, вырос, получил высшее образование и первую работу. Невзирая на существование множества пессимистических прогнозов относительно будущего нашей страны, адвокат и юрист Андрей Довбенко настроен оптимистически. Инвестор не собирается переезжать в другое государство, однако и не осуждает тех, кто уже это сделал. Андрей Николаевич Довбенко уверен, что рано или поздно украинские эмигранты увидят новый стимул вернуться на родину и отток лучших умов прекратится.





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