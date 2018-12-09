Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 трлн долл. — генсек ООН — Независимая газета



09.12.2018 21:36:00

Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 трлн долл. Коррупция приводит к тому, что мировая экономика теряет 2,6 трлн долл., сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Он призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества. «Коррупция существует во всех странах – богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов», – заявил генсек ООН.





По информации «Прайма»



















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