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Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 трлн долл. — генсек ООН — Независимая газета

Мировая экономика 09 Дек 2018
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09.12.2018 21:36:00

Тэги: оон, коррупция

 Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 трлн долл. Коррупция приводит к тому, что мировая экономика теряет 2,6 трлн долл., сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Он призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества. «Коррупция существует во всех странах – богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов», – заявил генсек ООН. 


По информации «Прайма»









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Генсек ООН ошеломил триллионными суммами, которые теряет мировая экономика из-за коррупции - Последние новости в мире →



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