Ежегодная отраслевая конференция Электронная коммерция и агентский бизнес-2018 — АвиаПорт.Ru

5-6 декабря 2018 года в московском отеле «Аэростар» прошла ежегодная отраслевая конференция «Электронная коммерция и агентский бизнес-2018».

Генеральным спонсором мероприятия выступила крупнейшая страховая компания «АльфаСтрахование», единственный страховщик РФ, имеющий в своей структуре специализированное подразделение по страхованию пассажиров. Спонсорскую поддержку мероприятию оказали Сирена-Трэвел и Институт автоматизированных технологий на воздушном транспорте.

Информационными партнерами конференции выступили Транспортная Клиринговая Палата, отраслевое агентство АвиаПорт, газета Воздушный транспорт, информационный портал АвиаГоризонты.

На нынешней конференции докладчики привели количественные показатели рынка пассажирских перевозок, отметили новые требования к участникам рынка со стороны государства и ориентированные на них новые стратегии крупнейших систем бронирования. Происходящая в мире цифровая трансформация, начавшаяся с прогресса информационных технологий и оборудования, по мнению аудитории, породила трансформацию мышления. Последняя изменяет клиентский опыт, операционные процессы и бизнес-модели.

В первый день форума состоялся отраслевой круглый стол «Трансформация онлайн-трэвел в эпоху цифровизации. Тренды и пути развития». В обсуждении приняли участие представители авиакомпании Аэрофлот, Сирена-Трэвел, IATA, Amadeus, Travelport. Эксперты отметили, что цифровая трансформация базируется на принципе развития инфраструктуры как платформы или целой экосистемы компании. Важной составляющей в этой концепции является принцип открытого API и гибкой интеграции. Это позволяет бизнесу находить новые нестандартные прорывные решения в развитии своих продуктов и услуг путем интеграции с другими сервисами и компаниями-партнерами. Новая дистрибутивная модель NDC, позволяет авиакомпаниям стать интернет-ритейлерами и контролировать свои предложения в любом канале продаж. При этом цифровая трансформация и большие данные создают обширные возможности для персонализации и кастомизации авиаперевозки. В результате которой авиапассажиры получат прозрачный процесс бронирования и продажи перевозки, а также новые инструменты, позволяющие адаптировать путешествие прямо в ходе поиска необходимого варианта, в то время как авиакомпании смогут предложить свой полный контент, удовлетворяющий индивидуальным запросам, и повысить качество путешествия независимо от дистрибутивного канала. Экосистема путешествий — это множество отношений и взаимосвязи, которыми пронизана индустрия. Авиакомпания, GDS, агентство, путешественник — у каждого из них есть свои цели, задачи и потребности.

Пути развития агентского бизнеса собравшиеся обсудили в ходе телемоста Москва-Нью-Йорк, организованного Институтом автоматизированных технологий на воздушном транспорте. С американской стороны в нем участвовал А. Фрайман — Лауреат Премии Совета Министров СССР по науке и технике, автор и основатель Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ) в России, эксперт в области мировой гражданской авиации. Основной вывод телемоста: в случае следования мировым тенденциям и неэкстремальным векторам развития, агентское сообщество ждет во-первых, укрупнения существующих агентств в соответствии с политикой перевозчиков, стимулирующих агентов пропорционально количеству проданных сегментов и мощности поступающего от агентов денежного потока. Во-вторых, произойдет трансформация агентов, в деятельности которых преобладает обслуживание туристов, в туристических советников, оказывающих дополнительные к авиаперевозке платные услуги: консультации медицинско-, организационно-, спортивно-ориентированного и подобного им характера. Наконец, в-третьих, экономический успех деятельности авиаперевозчиков в значительной степени будет зависеть от меняющихся потребностей авиапассажиров, корпораций, городов и регионов, следующих за меняющимися деловыми, спортивными, культурными и пр. подобными запросами социумов. Функция отслеживания этих потребностей в соответствия с мировой тенденцией будет передаваться государством обществу, профильным некоммерческим ассоциациям, а последними будет доводиться до авиаперевозчиков.

Во второй день конференции участники ознакомились с новациями функционала клиентского опыта. Таковые помогают изменить впечатление о продуктах, предлагаемых агентским рынком, повысить качество инструментария цифровых технологий, обратив его на службу отраслевого бизнеса. Конференция завершилась игрой, демонстрирующей становление навыков персонала.

Гостями мероприятия стали более 150 руководителей, менеджеров и ведущих специалистов агентств по продаже воздушных перевозок и авиакомпаний из 60 городов РФ. Конференция «Электронная коммерция и агентский бизнес-2018», прошла в атмосфере активного диалога, участники задавили спикерами волнующие их вопросы, говорили о трудностях, с которыми приходится сталкиваться агентам в современных рыночных условиях, вносили конструктивные предложения, предлагали свои идеи.

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