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Евросоюз снова обеспокоен проблемой избирательного правосудия в Украине

Общество05 Апр 2013
Евросоюз снова обеспокоен проблемой избирательного правосудия в Украине
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Кэтрин Эштон (глава дипломатии Евросоюза) и Штефан Фюле (еврокомиссар) в очередной раз выразили сожаление о том, что кассационная жалоба экс-главы МВД Украины Юрия Луценко было отклонено. Все это очень похоже на избирательное правосудие, уверены в Евросоюзе.
Эштон и Фюле опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что суд над Луценко не соответствовал международным стандартам, в то время как правосудие должно быть «справедливым, прозрачным и независимым».
Рассмотрение кассации на второй приговор Юрию Луценко продолжится завтра, 5 апреля. Согласно украинским законам, первый приговор, как более строгий, поглощает вердикт по второму делу, поэтому будущее заседание считается формальным, экс-министр все равно останется в тюрьме.

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