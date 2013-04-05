Евросоюз снова обеспокоен проблемой избирательного правосудия в Украине

Кэтрин Эштон (глава дипломатии Евросоюза) и Штефан Фюле (еврокомиссар) в очередной раз выразили сожаление о том, что кассационная жалоба экс-главы МВД Украины Юрия Луценко было отклонено. Все это очень похоже на избирательное правосудие, уверены в Евросоюзе.

Эштон и Фюле опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что суд над Луценко не соответствовал международным стандартам, в то время как правосудие должно быть «справедливым, прозрачным и независимым».

Рассмотрение кассации на второй приговор Юрию Луценко продолжится завтра, 5 апреля. Согласно украинским законам, первый приговор, как более строгий, поглощает вердикт по второму делу, поэтому будущее заседание считается формальным, экс-министр все равно останется в тюрьме.