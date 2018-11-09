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Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

Экономика Украины 09 Ноя 2018
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  • Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины  Вести Экономика

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