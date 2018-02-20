Евросоюз может снять санкции с Лукаш и Клюева, – журналист

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Европейский Союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева могут исключить из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств», – отметил он.

По словам журналиста, экс-президент Виктор Янукович и еще 12 человек, вероятнее всего, останутся в списке еще на один год.

Напомним, ЕС ввел санкции против Януковича и его окружения в марте 2014 года и ежегодно продлевал их.

Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.

В санкционном списке вместе с Януковичем находятся экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев и народный депутат Сергей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

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