Европейский газ для Украины подорожал до рекордных за три года значений — РБК

Минэкономразвития Украины сообщило, что цена импортного газа после прохождения таможенных процедур в ноябре 2018 года составила в среднем $339 за тыс. кубометров, что стало рекордом с начала 2015 года

Фото: РИА Новости

Цена импортируемого на Украину газа в ноябре 2018 года поставила трехлетний рекорд и превысила ​$339 за тысячу кубических метров. Об этом сообщает министерство экономического развития и торговли Украины.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны, или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров», — говорится в сообщении ведомства.

В последний раз цена за импортный газ была на таком уровне в начале 2015 года. Средняя цена газа из-за границы после прохождения таможенных процедур в январе 2015 года превысила $358 за тыс. кубометров.

В конце августа компания «Нафтогаз Украины» отчиталась, что страна прожила уже 1000 дней без покупки газа у российского «Газпрома». В отсутствие поставок из России Украина закупает его по реверсу в странах Европы.

В то же время в ноябре компания «Укртрансгаз» сообщила, что собственная добыча газа на Украине достигла рекордного за четыре года уровня — 59 млн кубометров в сутки.





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