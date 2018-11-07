Европейские политики разделились в оценках итогов выборов в США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мнения европейских политиков, побеседовавших с РИА Новости об итогах промежуточных выборах в конгресс США, разделились: одни говорят о победе Демократической партии, другие уверены в успехе республиканцев, есть и полагающие, что американский политический ландшафт не претерпел изменений.

Выборы в конгресс устроили в США всех – и никого полностьюПо итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент-республиканец Дональд Трамп назвал это успехом.

Победа демократов

Немецкий парламентарий от фракции «Левые» Гельмут Шольц считает, что выборы стали провалом политики Трампа.

«Исход выборов в палату представителей является четким посланием избирателей против политики Дональда Трампа. Объявленные успехи президента США не улучшают условия жизни большей части народа», — заявил политик, который также участвует в работе делегации Европарламента (ЕП) по связям с США.

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Успех республиканцев

Британские и французские политики правого толка заявили, что завоеванное демократами большинство в нижней палате не дает им основания говорить об общем успехе.

«Трамп прав, когда приветствует результаты. Конечно, он потерял палату представителей. Но он укрепил позиции в сенате! Это один из лучших показателей президента США на промежуточных выборах за много лет», — заявил глава фракции французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») в ЕП Жиль Лебретон.

Аналогичное мнение высказал британский европарламентарий от Независимой партии Пол Наттолл. «Большинство демократов в палате слишком ничтожно, это не великая победа, ожидаемая после демагогической кампании против Дональда Трампа…», — добавил он.

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Ничего не изменилось

К сторонникам точки зрения о сохранившемся равновесии относится бывший премьер-министр Мальты Альфред Сант, избранный в ЕП от Рабочей партии.

«Когда мистер Трамп сообщает об успехах на выборах, он, как и все, имеет выбор сказать о наполовину полном или наполовину пустом стакане. Он выбрал первый вариант», — отметил опытный политик.

Депутат Европарламента (ЕП) от Франции, член парламентской фракции «Европа наций и свобод» Жан-Люк Шаффхаузер в этой связи отметил, что итоги выборов никак не отразятся на внешней политике Трампа, поскольку палата представителей конгресса не имеет на эту сферу никакого влияния.





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