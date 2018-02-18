Европейские курды из Страсбурга призвали ООН остановить войну в Африне: EADaily

Тысячи проживающих в европейских странах курдов в субботу, 17 февраля, вышли на улицы французского Страсбурга в знак протеста против продолжающейся турецкой военной операции в курдском анклаве Африн на северо-западе Сирии. Помимо антитурецких лозунгов и призывов к международному сообществу вмешаться, звучали также требования об освобождении из тюрьмы (на турецком острове Имралы в Мраморном море) лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, передаёт агентство France-Presse.

«ООН, возьми на себя ответственность, чтобы остановить геноцид в Африне», — было написано на одном из баннеров участников шествия. Прибывшие в Страсбург из многих европейских городов курды также скандировали «Свободу Оджалану!».

Фото: AFP

Демонстрантов сопровождали усиленные наряды французской полиции. По данным местных правоохранительных органов, в акции приняли участие около 11 тысяч человек. Курдские источники приводят в два-три раза большую цифру: от 25 тыс. до 30 тыс. человек.

Как сообщало EADaily, 20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» в контролируемом курдским ополчением сирийском Африне на северо-западе провинции Алеппо, целями которой указывались «защита границ Турции, обеспечение безопасности и стабильности в регионе».

Официальная Анкара считает все военные и политические структуры сирийских курдов «террористическими организациями».





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