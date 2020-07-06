Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с небольшим ростом — 06 июль 2020 | Новости рынка Форекс
06.07.2020
DAX +2.3%
IBEX +2.1%
FTSE +1.7%
Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с повышением, так как опубликованные накануне макроэкономические данные обнадеживают инвесторов. Помимо этого, предварительные результаты тестов по вакцине от коронавируса вселяют надежду на то, что мировая экономика оправится от ожидаемого спада в этом году.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Copyright © 2001 — 2020 Информационно-аналитический портал FxTeam.