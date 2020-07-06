Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с небольшим ростом — 06 июль 2020

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с небольшим ростом — 06 июль 2020 | Новости рынка Форекс



06.07.2020

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Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с повышением, так как опубликованные накануне макроэкономические данные обнадеживают инвесторов. Помимо этого, предварительные результаты тестов по вакцине от коронавируса вселяют надежду на то, что мировая экономика оправится от ожидаемого спада в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

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