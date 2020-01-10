Европа преследует единственную цель — добить экономику Украины

Возгласы Украины о денежных потерях в связи с открытием «Турецкого потока» несут посыл, что Россия и «злой Путин» так ужасно относятся к братскому народу, хотя следует признать, что Украина теряет деньги только потому, что внутри страны идет война между группировками.

Такое мнение в студии «NewsFrontTV» высказал народный блогер Сергей Юрченко.

«Всегда можно найти условия, чтобы газ для народа Украины был намного дешевле. Здесь вопрос в другом: кто стоит у власти, в руководстве газовых компаний, которые не хотят снизить цены? Это менеджеры, представляющие интересы совсем других людей и никак не интересы государства Украина. Сошлюсь на мнение украинских экспертов: весь украинский газ, который добывается, идёт на экспорт. Контракт, который заключили с «Газпромом», согласно которому Украина получит 10 млрд кубов сверхурочно, это же будет обеспечение восточных областей. А остальной газ, по тем же схемам, будет реверсом на Западной Украине вымывать деньги из бюджета. Как может получать экономика Украины дешёвый газ, если он идёт на экспорт? Это первый момент. А второй: это же удешевит украинскую продукцию, за счёт чего можно сделать большее количество продукции, в особенности по части металлургии. А Европе это надо? Цель Европы — добить экономику Украины, а пока этот процесс происходит, можно и заработать. Никому нет дела до экономики Украины», — констатировал эксперт.

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