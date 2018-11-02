«Европа похожа на накренившийся „Титаник“»

В Москве в минувшие выходные завершилась Третья ежегодная конференция клуба экспертов «Красная площадь/Molotov Club», посвященная вопросам международной политики и экономики, а также проблемам свободы слова в России и на Западе. В работе трехдневной конференции приняли участие общественные деятели из стран Евросоюза, США, Латинской Америки и России.

Лидер глобальной сети активистов за мир против милитаризации космоса Брюс Гангам внимание на вопросах безопасности космического пространства и деструктивной роли США, отказывающихся от подписания соглашений о демилитаризации космоса и поставивших свою промышленность на служение военным целям в ущерб социальным достижениям.

«Промышленность номер один в США — это военная промышленность. Корпорации контролируют СМИ, частные собственники контролируют парламент США, местная полиция в штатах становится похожей на военные подразделения», — сказал Гангам.



Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Он напомнил, что Пентагон ставит своей задачей «экспорт безопасности» из США. При этом основные цели этой «безопасности» очевидны — около 800 военных баз в мире, которые содержат США, в основном, по словам Гангама, окружают Россию и Китай.

«В этих регионах они устанавливают так называемую ПРО, а ПРО не имеет ничего общего с обороной. Это главный элемент для нанесения первого удара по России и Китаю. Более 20 лет Россия и Китай с трибуны ООН настаивают на том, чтобы заключить договор о запрете вооружения космоса. США отвергают эти предложения», — сказал Гангам.

Бельгийский политолог и основатель организации «Евро-Рус» Крис Роман в своем выступлении заявил, что России нужно бороться с «пятой колонной», которая разрушает ее изнутри. Характеризуя состояние современного Евросоюза, Роман отметил, что Европа похожа на накренившийся «Титаник», пассажиры и экипаж которого не хотят замечать этого.



Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Координатор сети социального сопротивления антинародной политике Терезы Мэй Тушар Кумар рассуждал о Brexit и социально-экономических проблемах в Великобритании. Член ЦК Коммунистической партии Бразилии, прокурор провинции Рио Гранде ду Сол (Бразилия) Умберто Карвальо и бразильский публицист Клаудио Рибейро рассказали об опасностях, которые угрожают региону в случае избрания в Бразилии ультраправого президента Жаира Болсонару, который в итоге все же победил во втором туре президентских выборов. По мнению бразильских участников конференции, приход к власти в одном из крупнейших государств Латинской Америке фашиста, коим, по их словам, является Болсонару, ставит под угрозу в целом стабильность всего континента.

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Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

На конференции поднимались и вопросы, связанные с более приближенными к России регионами. Так, cопредседатель всероссийского движения «Антимайдан» Антон Демидов обратил внимание на ряд арестов в государствах Прибалтики. В частности, он напомнил о задержании больного диабетом бывшего советского офицера, полковника запаса Вооруженных сил РФ Юрия Меля в Литве. Юрий Мель, как отметил Демидов, был арестован в 2014 году, и до сих пор содержится в одиночной камере.

«Все его преступление состоит в том, что при штурме телевышки в Литве в 1990 году он сделал три холостых выстрела из танка по приказу командования», — отметил Демидов.

Политолог Дмитрий Линтер продолжил эту тему, рассказав о деле Александра Гапоненко, арестованного в Латвии за то, что он исследовал вопросы экономической деградации страны, а также публично выступил против неонацистского курса этого прибалтийского государства.

В настоящее время, как уточнил Линтер, Гапоненко находится на свободе, но с него еще не сняты обвинения. «Что касается Литвы, то она хочет лишить депутатского мандата Вячеслава Титова за то, что он, как депутат, выступил публично против героизации в Литве деятеля, причастному к преступлениям Холокоста», — отметил он.

Демидов и Линтер предложили скоординировать международные правозащитные силы, чтобы защитить этих людей от произвола прибалтийских властей.

Председатель Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Лариса Шеслер в своем выступлении затронула вопросы, украинской автокефалии и разрушения православия. «Православие — часть самоидентификации русских, и именно поэтому сегодня православие является целью нападок Запада. Мы видим, что вопрос автокефалии церкви разделил весь православный мир. Часть православных поддерживает Константинопольского патриарха, часть Московского патриарха, который категорически против предоставления автокефалии. Автокефалия, отсоединение от Русской Православной Церкви имеет целью полное разрушение православия не только на Украине и в России, но и во всем мире.», — заключила Шеслер.



Фото: Кристина Мельникова/EADaily.

В целом же, по мнению участников Конференции, решать международные проблемы, которые зачастую имеют общую природу (неолиберальный капитализм, милитаризм, стремление к однополярной системе и гегемонии со стороны США), нужно сообща, в том числе путем налаживания контактов между общественными организациями и движениями в разных государствах.

Кристина Мельникова





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