Европа нынче заинтересована в Беларуси

А Европа-то очень заинтересована нынче в Беларуси. По крайней мере, различные международные делегации зачастили в нашу страну, включая ее в программы своих разнообразных исследований. Казалось бы, еще недавно просто учили жить. И рекомендации эти нередко отдавали менторством: структурировать, приватизировать, там повысить, здесь урезать… Сейчас уже к нам начинают прислушиваться. Изучают, констатируют проблемы — впрочем, очевидные и для Правительства, и для местных экспертов, а потом внимательно слушают — как поступать будете. И пристально следят за результатом. Мировая экономика-то в тупике, необходимы нестандартные, креативные решения. И, пускаясь в приключения макроэкономических инноваций, лучше изучить их действие у соседей. Экстраполировать чужие достижения проще, чем экспериментировать с чистого листа.

Фото dsulibka.ru

Белорусы по своей ментальности очень самокритичны. И, скорее, способны замечать свои недочеты, нежели успехи. Это только так кажется, что маститым западным экономистам и менеджерам у нас нечему поучиться. Есть.

В той же макроэкономике нам также удалось накопить немало ценных компетенций. Судя по последним докладам МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, экономическая и социальная повестка Беларуси не уникальная. Аналогичные вопросы актуальны для большинства стран с теми или иными особенностями и вариациями. Тот же госсектор не идеален во всех государствах. Существуют сложности с финансированием социальных гарантий. Промышленность в ЕС тоже переживает не самые лучшие времена, а экономика услуг, несмотря на ее пиар, еще ни в одной стране не «выстрелила». И даже западный мир измучился проблемой, по какой все-таки кривой пойдет мировая экономика и финансы. Существует разрыв в требованиях работодателей и квалификации работников. Наши диспропорции в развитии столицы и регионов в западном мире носят несколько другой, более драматичный характер, — увеличение социального неравенства. Реалисты давно признают: мировая экономика зашла в тупик, обросла гроздьями противоречий. Стандартные решения прошлого столетия не работают. А новых жизнеспособных рецептов еще нет. Точнее, есть, но они еще в стадии лабораторных испытаний. И где гарантии, что сработают?

А формула выхода из кризиса может оказаться совершенно неожиданной. И далеко не факт, что ее откроют в развитом мире. Демократическая старушка Европа на фоне демографического спада попала в ловушку популизма. Демократия в ее английском стиле прекрасна для молодых наций. Нынче львиная доля электората рассчитывает на поддержку государства. Экономически активное население не всегда желает оплачивать обещания политиков. Тем более что верхушка общества умудряется не только сохранять, но и приумножать свои доходы. Словом, политическая конъюнктура не располагает к неким изменениям. Как любят говорить западные эксперты, «структурным». Так, косметический ремонт, чтобы сделать видимость поступательного движения. Более серьезные метаморфозы провоцируют протестные настроения. Причем всегда найдется политик, который на их волне попытается вознестись на вершину политического олимпа.

И тем интереснее, как будет справляться со своими проблемами Беларусь. Тем более что по менталитету и многим другим характеристикам мы, пожалуй, наиболее близки к ЕС, чем другие государства. Не очень много полезных ископаемых, экономика держится на сельском хозяйстве и промышленном комплексе, финансовый рынок не склонен к спекуляциям и биржевым играм, как, например, американский… И определенные успехи у нас тоже есть. Страна оказалась, пожалуй, чуть ли не единственной в мире, которая смогла провести постепенные изменения в экономике без усиления социального неравенства. Избежала других ловушек: политической нестабильности, безработицы и наплыва мигрантов. При этом окно возможностей для оригинальных решений у нас открыто настежь.

volchkov@sb.by

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