«Европа хочет видеть зоной транзита»: политолог назвал опасность прекращения торговли Украины с Россией — Федеральное агентство новостей No.1

Киев, 30 января. При прекращении торговых отношений с Россией Украина не сможет стать членом Европейского союза, поскольку «Европе не нужна Украина без России». Об этом рассказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, ЕС не хочет принимать Украину в виде «торгового тупика и конфликтной зоны» с Россией.

«Украина в виде торгового тупика и конфликтной зоны с Россией не нужна в ЕС. Европа хочет видеть зоной транзита, как торговую площадку между Европой и Россией», — рассказал эксперт.

В эфире телеканала NewsOne он уточнил, что Евросоюзу не нужна изолированная Украина, так как это «экономически затратный, политически и военно опасный объект». Бортник подчеркнул, что для евроинтеграции Киеву придется наладить отношения с Москвой. Политолог считает, что попытки Украины прекратить торговлю с Россией коснулись лишь оппонентов киевских властей.

Экономика Украины будет уничтожена в случае прекращения торговли с Российской Федерацией, об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По словам депутата, Москва так или иначе остается самым крупным торговым партнером Киева. Более того, торговый оборот, несмотря на напряженные политические отношения, «растет каждый месяц».

«Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине: потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки. Если мы и здесь теряем, и здесь теряем, то мы нигде не находим. У нас абсолютно нулевой торговый баланс (с Европой. — Прим. ФАН). А как можно торговать в минус везде?» — сказал Рабинович.

Кроме того, он подчеркнул, что прекращение торговых отношений с Российской Федерацией может стать фатальным для экономики Украины.

«Нам говорят: «надо прервать торговые отношения с Россией». Давайте, прервите. Прервите, только возьмите цифры в руки и посмотрите экономическую ситуацию. Прерывание торговли с Россией чревато потерей для нас окончательно примерно еще трети валового национального продукта. При всей тупости, что вы натворили в стране, вам еще один несбалансированный шаг — и вы разрушите экономику до конца», — заключил Рабинович.

Политолог Игорь Рябов пояснил: дискуссия на Украине про торговлю с Россией носит абсурдный характер. Без торговли с Россией «не только Украина не выживет, но и украинская элита».

«У всех есть бизнес в России. Более того, поносящие сегодня Россию люди во власти имеют бизнес и имущество, которое приносит им доход, в Крыму. Даже Порошенко продолжает контролировать ряд активов в Крыму через посредников. Эти люди никогда не разрубят сук, на котором сидят», — добавил Игорь Рябов.

По словам эксперта, так украинские политики делали много лет, наживаясь на российском газе, призывая каждый день «освободиться от газовой зависимости от России». Они освободились только сейчас, по инициативе России, которая создает «Северный поток — 2».

«Почему украинская элита продолжает кричать о разрыве торговли с Москвой? Потому, что украинскую власть все еще обильно коррумпируют на Западе за поддержание конфликта. Такие заявления — отработка хлеба. Чем абсурднее идея, направленная на разрыв с Россией, тем лучше отчет о проделанной работе перед западными опекунами. Хотя при Дональде Трампе ситуация начала меняться, денег давать стали меньше. Ну и появилась оппозиция, во главе с Виктором Медведчуком, которая готова переломить ситуацию. Рабинович — из лагеря Медведчука и озвучивает критику абсурда», — резюмировал Игорь Рябов.

Источник