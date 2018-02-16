Еврономера в Украине: когда закончится хаос

Проблема авто с европейскими номерами из-за отсутствия четких законодательных норм о растаможке в Украине существенно осложнилась. В Кабинете министров и Верховной Раде обещают принять закон, который наведет порядок в хаотичном наплыве евроавто, которые крайне трудно привлечь к ответственности в случае ДТП. Не говоря уже о неравных условиях с другими автомобилистами, исправно заплатившими все сборы в Госбюджет. В ответ владельцы нелегальных транспортных средств время от времени проводят акции протеста, требуя полной амнистии.

«Обозреватель» разобрался в тонкостях и «схемах» пригона, угрозах и в перспективах езды по Украине на таких авто.

Вне закона – без вариантов

Сразу расставим точки над «i». Ни один из вариантов езды на литовских или польских номерах в Украине не является полностью легальным. Законодательство позволяет нерастаможенному авто находиться на территории Украины до 10 дней. Неважно, кто и как ввез авто, но после истечения этого срока, вы нарушаете положение ст. 95 Таможенного кодекса Украины. За это нарушение следует штраф. Правда, продавцы нерастаможенных авто успокаивают: всего 8,5 тыс. грн и не чаще одного раза в год. Да и вообще – почти никого так не штрафуют.

В принципе, так и есть. Как рассказывают сами полицейские, у них до сих пор нет связи с серверами таможенной службы. Поэтому они не знают, когда был ввезен в Украину тот или иной автомобиль. А таможенники, которые обладают такими данными, не имеют права патрулировать дороги и проверять автомобили. Замкнутый круг.

«Теоретически возможен общий рейд Нацполиции и таможни. В таком случае массово будут забираться такие авто на штраф-площадки прямо с улиц. Насколько реально проведение такого рейда? Скорее, нет, чем да», – рассказал «Обозревателю» один из оперативных сотрудников Подольского РОВД города Киева.

То есть пока государство занимает пассивную позицию в вопросе нерастаможенных авто. Как следствие – полиция и таможенники бездействуют. А старые и зачастую неисправные авто, опасные не только для собственников, но и для всех участников движения, продолжают ввозить в Украину.

Как молдаване

Правда, после резкого заявления президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана о том, что евроавто положат конец, в Раде начали шевелиться. Естественно, это вызвало шквал негодования у собственников таких машин. Они начали перекрывать центральные улицы, блокировать трассы, требуя не только легализации, но и максимального снижения пошлин на ввоз таких же колымаг.

В профильном комитете Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики оперативно создали рабочую группу при участии представителей Кабмина и инициативной группы владельцев авто на еврономерах. Но уже больше 8 месяцев работа над законом, который устроит всех, ведется безрезультатно.

Как рассказала «Обозревателю» глава комитета Нина Южанина, активистов не устраивают варианты, предлагаемые властью.

На данный момент в парламенте есть несколько альтернативных депутатских законопроектов «о легализации» таких авто. Кабмин же настаивает на своей, более «жесткой» редакции, которая в штыки воспринимается владельцами транспортных средств. Последняя попытка найти компромисс – так называемый «молдавский сценарий».

«Мы давно не общались с активистами, это правда. В последний раз это было перед Новым годом, когда я попросила их ознакомиться с текстом закона, который уже принят в Республике Молдова относительно легализации таких автомобилей», – отметила Южанина.

С ее слов, «молдавская формула» заключается в том, что автомобилисты выплачивают за ввезенное авто постфактум 25-30% от общей стоимости налога. По сути, это применение понижающего коэффициента к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране.

Южанина отметила, что в Украине власти не позволят растаможить заграничные авто бесплатно, чтобы не создать правового прецедента безнаказанности за правонарушение. Поэтому это требование активистов не может быть удовлетворено априори.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Роберт Хорват подтвердил, что пока что вопрос авто с иностранными номерами зашел в глухой угол.

«Законопроекты по решению проблемы авто с иностранными номерам, которые были зарегистрированы в парламенте, по тем или иным причинам, не были рассмотрены. Воз и ныне там, проблема так и не решена», – сказал он «Обозревателю».

По признанию Южаниной, пока сложно сказать, когда будет поставлена точка в этой проблеме. Но час Ч однозначно наступит. И тем, кто еще надеется проскочить, не платя налоги, рано или поздно все же придется ответить.

Дадут три месяца!

А вот заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции «Народный фронт» Юрий Вознюк в комментарии «Обозревателю» обещает, что ждать осталось недолго.

«В нашем комитете есть идея о внесении изменений в закон, согласно которой вы можете растаможить автомобили до 2010 года по низким ставкам акциза и пошлины. Есть такая идея, чтобы сделать амнистию для людей, которые имеют «евробляхи». Чтобы они имели возможность за три месяца растаможить свои авто и ездить дальше», – рассказал он.

Те же, кто не успеет растаможить авто с иностранной регистрацией, окажутся вне закона. Учитывая, что основная масса таких машин в цене не превышают 2-2,5 тыс. евро, для большинства будет выгоднее просто сдать их на разборку, выручив обратно деньги, поговаривают на рынке.

«Кто не успел, ну, тот не успел! Такая идея в комитете есть на данное время. Думаю, что пока еще активисты об этой идее не знают. Но она крутится в голове у нас. И думаю, что эта идея реализуется в ближайшее время в виде изменений в законопроект», – анонсировал Вознюк.

В то же время его коллега по фракции и комитету Вадим Сидорчук прогнозирует, что это предложение вряд ли устроит собственников.

«Они упорно настаивают на своем. Поэтому пока что сложно дать ответ, когда эта проблема будет решена на законодательном уровне», – считает Сидорчук.

На самотек?

В то же время внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко, защищающий права собственников еврономеров, полагает, что проблему на самом деле пустили на самотек.

«В Европе растаможка авто в среднем не превышает 300-500 евро. В Украине же есть лобби отечественного автопрома, из-за чего люди, которые не имеют денег в условиях кризиса, просто вынуждены рисковать и покупать автомобили на иностранных номерах. Закрывать глаза на наличие такой проблемы дальше нельзя», – заявил он.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, считает, что высокие налоги на импортные авто – основная причина, которая просто искушает некоторых граждан Украины ввозить авто без уплаты налогов и растаможки.

Но с другой стороны, по его оценкам, рынок перенасыщен фирмами-посредниками, которые за $1 тыс.– 1,4 тыс. евро, условно говоря, завозят такие авто из ЕС. Это целая бизнес-индустрия, которая и противостоит принятию какого-либо закона, который бы упорядочил эту ситуацию и решил бы проблему. И этому нелегальному бизнесу нужно наконец-то положить конец.

«Ведь формально эти авто не принадлежат нашим украинским ребятам. Они оформлены на какие-то литовские фирмы, оформлены «на дядю». Поэтому эти фирмы заинтересованы в том, чтобы дальше зарабатывать на украинцах, брать с них наличные за услуги ввоза нерастамоежнных авто», – добавил Назаренко.

По его мнению, если бы было найдено компромиссное решение, например, автовладельцу предложили заплатить эти же 1-1,4 тыс. евро в казну при легальном ввозе, то они бы с радостью заплатили. А не платили бы наличные фирме-посреднику.

К сожалению, пока многие украинцы готовы рисковать, приобретая авто, несмотря на сомнительную легальность и невозможность продажи в будущем. Но важно понимать, что ввоз и передвижение по Украине на нерастаможенном автомобиле на данный момент невозможно без нарушения закона.

Сколько еще эта проблема пробудет в подвешенном состоянии – не ясно. Но «лафе» рано или поздно все же наступит конец.





Источник