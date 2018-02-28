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Еврокомиссия выделит Украине 24 млн евро на решение гуманитарной ситуации на Востоке

Политика28 Фев 2018
Еврокомиссия выделит Украине 24 млн евро на решение гуманитарной ситуации на Востоке
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Из открытых источников

Европейская комиссия объявила о предоставлении 24 млн евро гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей пострадавших от конфликта людей на востоке Украины. Соответствующее решение приняла комиссия в среду, 28 февраля.

«Четыре года конфликта наложили огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза существует гуманитарный кризис. Если есть необходимость, где бы ни находились такие люди, это приоритет для ЕС. Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, в частности что касается вопросов питания, здравоохранения и образования для детей», — подчеркнул комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес.

Отмечается, что гуманитарные потребности, особенно в районах, контролируемых неправительственными организациями, растут, особенно из-за ограничений работы гуманитарных организаций в этих областях и приостановления выплаты социальных пособий, в том числе пенсий. Предоставление основных услуг, таких как вода и электричество, затрудняется с обеих сторон линии соприкосновения вследствие регулярных обстрелов.

Отмечается, что ЕС неоднократно выражал озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации на востоке Украины и постоянно призывал к полному осуществлению минских соглашений.

Напомним, Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2017 года заявил о достижении договоренности относительно новой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2018-2019 годы.

Ранее в Минфин оценивал объем новой программы в 1,8 млрд евро. Это соответствует объему одобренной в 2015 году макрофинансовой помощи ЕС, срок которой истек в январе 2018 года.

В рамках старой программы Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро. ЕК отказала в предоставлении третьего транша, поскольку власти страны выполнили только 17 из 21 предварительного условия.

Украина не выполнила четыре требования — снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

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