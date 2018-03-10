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Еврокомиссия выделит Украине 1 млрд евро

Экономика Украины10 Мар 2018
Еврокомиссия выделит Украине 1 млрд евро
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  • Еврокомиссия выделит Украине 1 млрд евро  ЛІГА.net

  • Еврокомиссия предлагает новую программу макрофинансовой помощи Украине  inoСМИ.Ru
  • Еврокомиссия готова дать Украине 1 млрд евро финпомощи  Деловая столица

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