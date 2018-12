Еврокомиссия выделила Украине €500 млн — Обозреватель

Европейская комиссия выделила Украине первый транш из четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

«Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша», – написал президент Петр Порошенко в Facebook.

Глава государства отметил, что высоко ценит личную поддержку этого решения со стороны президента ЕК Жан-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса.

«Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора», – резюмировал Порошенко.

Президент Европейского Совета Дональд Туск также выразил уверенность в том, что в декабре ЕС сможет ввести санкции в отношении России.

«Европа едина в нашей поддержке украинскому суверенитету и территориальной целостности. Вот почему я уверен, что в декабре ЕС наложит санкции против России», – написал он в Twitter.

Europe is united in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. This is why I am sure that the EU will roll over the sanctions against Russia in December.

— Donald Tusk (@eucopresident) 30 ноября 2018 г.

Напомним, что 1 октября заместитель гендиректора по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова рассказала, что Украина получит первый транш после подписания меморандума об условиях предоставления средств.

14 сентября Порошенко подписал документ с представителями Евросоюза о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Вечером 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины поддержали инициативу Порошенко.

Позже в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.





Источник