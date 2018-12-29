Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Еврокомиссия ввела квоты на металлопродукцию из Украины. , Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Еврокомиссия ввела квоты на металлопродукцию из Украины. , Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Экономика Украины 29 Дек 2018
Еврокомиссия ввела квоты на металлопродукцию из Украины. , Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Генеральный директорат по вопросам торговли Еврокомиссии официально нотифицировала представительство Украины при ЕС об окончательных защитных мерах относительно импорта металлопроката.

Как сообщает предприятие Укрметалургпром, квоты ЕС вступят в силу 2 февраля 2019 года и будут действовать до 30 июня 2021 года.

Указанные меры представляют собой индивидуальные (т.е. для конкретной страны) и глобальные тарифные квоты, после исчерпания которых будет применяться пошлина в размере 25%. Индивидуальные квоты используются по годичному принципу, а глобальные – по квартальному, при этом невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в последующий, пояснили на предприятии.

Отмечается, что за основу расчета принят средний объем импорта металлопроката за последние три года (2015-2017 годы), увеличенный на 5%. Предусматривается три периода, при этом объем квоты в каждом последующем периоде равен объему предыдущего с повышением на 5%.

«В случае, если страна выбирает собственную индивидуальную квоту по конкретной группе, а в четвертом квартале текущего периода остаются невыбранными объемы глобальной тарифной квоты по этой же группе, то такие страны получают возможность поставлять свою продукцию уже в рамках оставшейся глобальной тарифной квоты без уплаты защитной пошлины», — говорится в сообщении.

Украинский металлопрокат подпадает под тарифные квоты по 14 товарным группам, из которых на 12 устанавливаются индивидуальные, а на две (группа 1 и группа 20) — глобальные тарифные квоты.

В Укрметалургпроме отметили, что к уже 11 существующим группам товарной продукции, на которые уже распространялись предварительные защитные меры, добивалось еще 3 — железнодорожные материалы, прочие бесшовные трубы и холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали.

При этом если доля Украины превысит 3% от общего объема экспорта, в какой либо из остальных 14 товарных групп, по которым действие защитной меры на нее не распространяется, то действие глобальной тарифной квоты по данной группе распространится и на Украину. Это же произойдет, если суммарная доля «развивающихся» стран (т.е., доля каждой из которых ниже 3%) превысит 9% в общем объеме экспорта в страны ЕС, добавили на предприятии.

В таблице 1 приведены объемы индивидуальной квоты для Украины в разрезе товарных групп, а также объемы глобальной квоты по каждой из групп с учетом возможности их частичного использования в случае исчерпания собственной индивидуальной тарифной квоты.

Таблица —  Укрметалургпром (мажмите, чтобы увеличить)



Источник

Гройсман: Экономика Украины увеличит свой рост - 1Fin.Biz - финансовый портал →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top