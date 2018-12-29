Еврокомиссия ввела квоты на металлопродукцию из Украины. , Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Генеральный директорат по вопросам торговли Еврокомиссии официально нотифицировала представительство Украины при ЕС об окончательных защитных мерах относительно импорта металлопроката.

Как сообщает предприятие Укрметалургпром, квоты ЕС вступят в силу 2 февраля 2019 года и будут действовать до 30 июня 2021 года.

Указанные меры представляют собой индивидуальные (т.е. для конкретной страны) и глобальные тарифные квоты, после исчерпания которых будет применяться пошлина в размере 25%. Индивидуальные квоты используются по годичному принципу, а глобальные – по квартальному, при этом невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в последующий, пояснили на предприятии.

Отмечается, что за основу расчета принят средний объем импорта металлопроката за последние три года (2015-2017 годы), увеличенный на 5%. Предусматривается три периода, при этом объем квоты в каждом последующем периоде равен объему предыдущего с повышением на 5%.

«В случае, если страна выбирает собственную индивидуальную квоту по конкретной группе, а в четвертом квартале текущего периода остаются невыбранными объемы глобальной тарифной квоты по этой же группе, то такие страны получают возможность поставлять свою продукцию уже в рамках оставшейся глобальной тарифной квоты без уплаты защитной пошлины», — говорится в сообщении.

Украинский металлопрокат подпадает под тарифные квоты по 14 товарным группам, из которых на 12 устанавливаются индивидуальные, а на две (группа 1 и группа 20) — глобальные тарифные квоты.

В Укрметалургпроме отметили, что к уже 11 существующим группам товарной продукции, на которые уже распространялись предварительные защитные меры, добивалось еще 3 — железнодорожные материалы, прочие бесшовные трубы и холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали.

При этом если доля Украины превысит 3% от общего объема экспорта, в какой либо из остальных 14 товарных групп, по которым действие защитной меры на нее не распространяется, то действие глобальной тарифной квоты по данной группе распространится и на Украину. Это же произойдет, если суммарная доля «развивающихся» стран (т.е., доля каждой из которых ниже 3%) превысит 9% в общем объеме экспорта в страны ЕС, добавили на предприятии.

В таблице 1 приведены объемы индивидуальной квоты для Украины в разрезе товарных групп, а также объемы глобальной квоты по каждой из групп с учетом возможности их частичного использования в случае исчерпания собственной индивидуальной тарифной квоты.

Таблица — Укрметалургпром (мажмите, чтобы увеличить)





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