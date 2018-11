Еврокомиссия улучшила экономический прогноз для России

Investing.com – Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту экономики России на ближайшие два года. Об этом сообщается в опубликованном в четверг, 8 ноября, осеннем прогнозе ЕК.

«Экономический рост в России в 2018 году составит 1,7%, в 2019 – 1,6%, в 2020 – 1,8%», – говорится в документе. В весеннем прогнозе ЕК обещала российской экономике 1,5% роста в 2018 году, 1,6% – в 2019 и 1,7% – в 2020 году.

«Ситуация [в российской экономике], вероятно, продолжит поступательное развитие, поскольку налоговые и структурные реформы были запущены и правительство, скорее всего, использует текущий скачок нефтяных цен для наращивания государственных расходов и стимулирования экономической активности», – подчеркивается в отчете.

Прогнозы среднегодовой цены для нефти существенно повышены с уровней в мае – на текущий год на 11%, с $67,7 до $75,1 за баррель (при $54,7 в 2017 году), на 2019 год – на 26%, с $63,9 до $80,6 за баррель.

Среди проблем российской экономики ЕК отметила продолжающийся процесс старения населения и сокращение рынка рабочей силы, а также «значительный географический и социальный дисбаланс» развития различных регионов страны.

Кроме того, в числе основных рисков для России остается дальнейшее расширение санкционных мер в ее отношении и укрепление позиций американской национальной валюты.

Вместе с тем Еврокомиссия скорректировала прогноз роста мирового реального ВВП на 2018 и 2019 годы в сторону понижения. Рост в текущем году составит 3,7%, а в следующем – 3,5%. Изначально в ЕК ожидали рост экономики на 3,9% ежегодно.

По информации Moody`s, мировая экономика замедлится до 2,9% в 2019 и 2020 годах против 3,3% в 2017–2018 годах.

Согласно осеннему прогнозу, рост экономики еврозоны в 2018 и 2019 годах также замедлится – до 2,1% с 2,3% и до 1,9% с 2%.

