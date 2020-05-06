Еврокомиссия прогнозирует падение мировой экономики на 3% — 06.05.2020

«Шрамы на теле мировой экономики». Планета погрузилась в кризис ЕК также ухудшила прогноз ВВП России 2020 года с роста на 1,4% до падения на 5%. Предыдущий прогноз был подготовлен до начала пандемии коронавируса — в ноябре 2019 года.

Согласно прогнозу, в 2021 году экономический рост еврозоны составит 6,3%. В этом году больше всего пострадают экономики Испании, Италии и Греции, где ожидается падение в 9,4%, 9,5% и 9,7% соответственно. В то же время ВВП Германии может упасть на 6,5%, а Франции — на 8,2%.

Что касается мировой экономики, то в 2020 году она снизится на 3% ВВП по сравнению с прошлым годом. Это превышает ущерб от кризиса 2008-2009 годов.

В США ожидается снижение на 6,5%, в Великобритании — на 8,3%, а в Китае показатель может вырасти на 1%. В России экономика вырастет на 1,6% в 2021 году после падения в 5% в 2020-м.

«Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления роста внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19. На этом фоне в первой половине 2020 года ожидается резкий спад экономической активности»,- говорится в докладе.

Ранее Банк России сообщил, что ожидает снижения показателя в этом году на 4-6%.

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