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Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро на программы секторальной бюджетной поддержки

Экономика Украины03 Мар 2018
Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро на программы секторальной бюджетной поддержки
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В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Соответствующее решение объявили по итогам пересмотра портфеля проектов ЕС при участии первого заместителя МЭРТ Украины Максима Нефьодова и председателя Представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.

Нефьодов отметил, что нужно внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов международной помощи, регулярное информирование МЭРТ со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации проектов и о проведении новых конкурсов об отборе проектов ЕС, которые объявляет Еврокомиссия в Брюсселе.

«По итогам проведения диалога относительно дальнейшей поддержки ЕС участники продолжат работу в приоритетных направлениях помощи по портфелю проектов на 2018-2020 годы», — говорится в сообщении.

Среди приоритетных направлений портфеля помощи:

  • «Управление и верховенство права» — 66 проектов с бюджетом 334,5 млн. евро;

  • «Местное самоуправление, социальные услуги и сельское хозяйство» — 97 проектов с общим бюджетом 319,6 млн. евро;

  • «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда» — 72 проекта с общим бюджетом 288,5 млн. евро.

Большое внимание уделяется энергоэффективности (125,8 млн. евро), развитию торговли и частного сектора (64,9 млн. евро), энергетической безопасности и рыночным реформам (55,5 млн. евро).

Напомним, ранее сообщалось, что объем полученной Украиной международной технической помощи в 2017 году составил 924,32 млн долларов.

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