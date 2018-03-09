Еврокомиссия предлагает новую программу макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине (MFA) в размере 1 млрд евро, сообщает пресс-служба ЕК.

В сообщении на сайте Еврокомиссии отмечается факт того, что эти средства могут быть направлены на поддержку экономической стабилизации и структурные реформы в нашей стране.

Соответствующее предложение принято в рамках «запроса от украинских властей и прямых переговоров между президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко».

«Сегодняшнее предложение по четвертой программе макрофинансовой помощи в 1 миллиард евро демонстрирует обязательства ЕС по солидарности с Украиной. Эта солидарность должна идти рука об руку с длительной приверженностью украинских властей амбициозной программе реформ, которая должна обеспечить стабильную и процветающую Украину. Мы рассчитываем на то, что Европейский парламент и государства-члены ЕС поддержат эту важную программу», — подчеркнул вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Berlingske26.11.2017Steigan blogger15.02.2017Vatican Insider27.12.2016Deutsche Welle18.12.2015Европейский комиссар Пьер Московичи напомнил о том, что Евросоюз продолжает политическую и финансовую поддержку реформ в Украине.

«Теперь я призываю власти взяться за реализацию реформ с новой силой, чтобы построить более справедливую, более стабильную и более процветающую страну в интересах всех украинцев», — сказал он.

«Все выплаты в соответствии с предложенной программой, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, разработанных с целью устранения уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандуме о взаимопонимании, будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включают шаги, направленные на усиление борьбы с коррупцией», — подчеркнули в Еврокомиссии.

При этом в Еврокомиссии признают усилия украинских властей, предпринятые в реализации реформ в последние годы.

Проект четвертой программы макрофинансовой помощи Украине подлежит одобрению Европейским парламентом и Советом ЕС.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Мюнхене обсудили перспективу выделения очередной макрофинансовой помощи от Евросоюза. После которой пресс-служба Порошенко написала о готовности ЕС усилить всестороннюю поддержку Украины в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В декабре стало известно о том, что Европейский союз выделит Украине новую макрофинансовую помощь при условии создания антикоррупционного суда. Также указывалось на то, что Украина получит помощь, если будет иметь действующую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, ранее Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро макрофинансирования. Предыдущая программа макрофинансовой помощи истекла 4 января 2018 года. При этом Еврокомиссия сообщала о готовности рассмотреть новую программу макрофинансирования.





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