Еврокомиссар — России: Отпустите Сенцова за премией Сахарова — новости Украины, Политика — Liga.net

Олег Сенцов до голодовки (фото — агентство Радио Свобода)

Еврокомиссар Йоханнес Хан считает, что Россия должна дать политзаключенному Олегу Сенцову получить свою премию

Россия должна отпустить незаконно заключенного в РФ украинца Олега Сенцова на получение премии Сахарова в Страсбурге. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Награждение пройдет на следующей неделе.

Next week, #Ukrainian film director Oleg #Sentsov will be awarded the #SakharovPrize by @Europarl_EN. Convicted to 20 years in prison,he won’t be able to receive the prize in person. I reiterate therefore: #LetSentsovGetSakharov pic.twitter.com/pGFm93hN1G

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 7 грудня 2018 р.

«Осужденный на 20 лет, он не сможет лично получить премию. Поэтому я еще раз призываю: отпуститите Сенцова получить Сахарова», — заявил Хан.

25 октября Олег Сенцов по решению Европарламента стал лауреатом премии За свободу мысли им. Андрея Сахарова. Официальная церемония награждения должна состояться в Страсбурге 12 декабря.





Источник