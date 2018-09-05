Евроинтеграция, языковой вопрос и проекты для МВФ: какие законы Рада может принять в осеннюю сессию

Осенняя сессия Верховной рады стартовала 4 сентября. В преддверии первого заседания спикер парламента Андрей Парубий озвучил перечень основных законодательных инициатив, которые предстоит рассмотреть депутатам. Народные избранники должны назначить новый состав Центральной избирательной комиссии, отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон о языке и внести в Конституцию пункт о евроинтеграции Украины. Эксперты отмечают, что некоторые документы будут приняты для галочки, чтобы получить очередной транш от МВФ. Также аналитики полагают, что рассмотрение непопулярных инициатив отложат на период после выборов, поскольку власти не хотят снижать свои и без того невысокие рейтинги.

Новая сессия Верховной рады началась 4 сентября. На своей странице в Twitter спикер украинского парламента Андрей Парубий обозначил семь основных направлений работы парламента на осенний период. Депутатам надо принять закон о безопасности, в частности информационной, бюджет на 2019 год, утвердить Избирательный кодекс и обновлённый состав Центральной избирательной комиссии, принять закон о языке, блок законов, касающихся евроинтеграции страны, блок экономических законов и отменить депутатскую неприкосновенность.

Законопроектов в Раде зарегистрировано много и принять их все невозможно, отметил в беседе с RT ведущий сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«Большинство законопроектов — популистские, как, например, изменение статей Конституции о евроинтеграции Украины, поскольку никто страну в НАТО и ЕС не ждёт. Но законопроект рассчитан на националистов, которые готовы отстаивать свои интересы на площадях и улицах украинских городов. Именно эта категория может обеспечить победу политикам до или вместо выборов по уже известному майданному сценарию», — рассказал эксперт.

Евроинтеграция прежде всего

Пётр Порошенко настаивает, чтобы изменения в Конституцию о дальнейшей европейской интеграции Украины и вступлении в НАТО были приняты Радой в максимально короткие сроки, написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Поэтому перед началом очередной сессии (вечером 3 сентября. — RT) глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп», — сообщил Цеголко на своей странице в Facebook.

Однако для исполнения обязательств перед ЕС Украина должна принять 57 различных законов в сфере интеллектуальной собственности, таможенных правил, защиты окружающей среды и так далее. Пока подготовлено около 20 законопроектов, сообщил источник RT в кабинете министров.

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Предполагается, что утверждение этих документов позволит упростить правила ведения бизнеса на Украине. Правда, как отмечают эксперты, рады этому далеко не все.

«В этом никто не заинтересован, экономика Украины коррумпирована, и депутаты не захотят ничего менять. Часто они представляют интересы тех или иных политиков. В ЕС этим недовольны», — заявил в беседе с RT представитель украинского правительства.

По словам собеседника RT, принимать эти законы, вероятнее всего, придётся, но уже новому составу Верховной рады в следующем году. Все требования по упрощению ведения бизнеса будут прописаны в новом меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Его планируется подписать в 2019-м.

Проблема выбора

В преддверии выборов особую важность приобретает вопрос состава Центральной избирательной комиссии. Верховная рада уже несколько раз пыталась утвердить состав ЦИК, но пока безрезультатно. Срок действия полномочий 12 из 15 членов комиссии завершился ещё в июне 2014 года, ещё одного — в феврале 2017 года. Несмотря на это, все они будут продолжать работать до тех пор, пока парламентарии не утвердят новый состав комиссии — это прописано в законе «О центральной избирательной комиссии».

Президент Украины Пётр Порошенко подавал в парламент несколько вариантов списков, но ни один из них не удовлетворил депутатов. Представитель партии «Народный фронт» сообщил в беседе с RT, что глава государства предлагает назначить в ЦИК лояльных ему людей, которые «помогут действующему президенту выиграть выборы 2019 года».

«Это нас не устраивает, как и представителей других политических партий. Никто не хочет дарить Порошенко второй президентский срок», — говорит он.

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Дать квоты всем политическим партиям и назначить их представителей в состав ЦИК требуют от Порошенко партнёры из ЕС и США, говорит источник RT в администрации президента. По его словам, глава государства вынужден будет пойти на уступки и снова изменить список.

Также народным избранникам предстоит утвердить новый Избирательный кодекс, который Рада приняла в первом чтении 7 ноября 2017 года. Законопроект отменяет мажоритарную систему голосования и вводит пропорциональную — по открытым спискам. Каждому украинскому избирателю надо будет ответить в бюллетене на два вопроса: какую партию он поддерживает и за какого конкретно депутата готов отдать свой голос. Однако депутат из партии «Народный фронт» заявил в беседе с RT, что шансов на утверждение этого законопроекта немного.

«Ко второму чтению депутаты внесли около 4,4 тыс. правок. Каждую надо рассмотреть на профильном комитете. Поэтому документ, скорее всего, просто похоронят, а голоса избирателей продолжат скупать», — подчеркнул он.

Языковой вопрос

В Верховной раде зарегистрировано пять законопроектов, в которых прописаны правила употребления государственного языка. Все они требуют от госслужащих и представителей СМИ использовать исключительно украинский. Проверять уровень знаний украинского языка у чиновников, нардепов и судей, согласно законопроекту №5670, будет новый орган — Центр украинского языка. Со своей стороны, надзирать за центром и проверять требования к уровню знаний будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Отдельный документ прописывает, что не менее 60% передач на государственных телеканалах должны транслироваться на украинском. Похожие нормы есть и в законопроекте №5669, где предлагается создать Национальную комиссию по вопросам языка, но требования к СМИ в этом документе жёстче — все телепередачи и статьи в СМИ должны выходить на украинском или дублироваться. СМИ имеет право напечатать не более 15% от общего тиража на иностранном языке.

«Вопрос языка очень болезненный для украинского общества. Люди не готовы к полному запрету на использование русского в повседневной жизни. Многие чиновники, особенно на востоке стране, плохо знают украинский. Я думаю, что Рада не будет рассматривать законопроекты, которые могут привести к акциям протеста. Тем более что выборы на носу», — рассказывает RT источник в партии «Самопомощь».

Законы для МВФ

До 15 сентября правительство Украины планирует подать в парламент закон «О государственном бюджете на 2019 год», сообщил 3 сентября премьер-министр Владимир Гройсман. Бюджет будет дефицитным — 2,2% (в 2018 году — 2,4%). При этом чиновники намерены с 1 января 2019 года повысить размер минимальной заработной платы с 3,723 тыс. грн ($130) до 4,2 тыс. грн ($148) и сохранить на прошлогоднем уровне расходы на оборону — 5% ВВП. Предполагаемая инфляция составит 7,4%.

По словам источника RT в правительстве Украины, премьер-министр по-прежнему пытается представить ситуацию в радужном свете и «скрыть реальную картину».

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«Это чересчур оптимистичные показатели, которые ещё должен утвердить МВФ. Миссия фонда посетит страну 6 сентября и, вероятнее всего, пересчитает все эти цифры — и тогда всё будет выглядеть значительно хуже», — сообщил собеседник RT.

Так, после пересчёта МВФ инфляция в следующем году может превысить 10%, а дефицит бюджета — составить 2,5%. В итоге Верховная рада будет рассматривать бюджет уже с новыми цифрами, подчеркнул источник RT в правительстве.

На повестке осенней сессии также принятие пакета из 35 законопроектов в области экономики, которые, по мнению правительства, должны улучшить деловой климат, облегчить доступ к финансированию и инвестициям, поощрять инновации, защитить бизнес, а также запустить дерегуляцию.

Предполагается, что в первую очередь депутаты рассмотрят законопроект о создании новой должности бизнес-омбундсмена, на которой настаивает МВФ.

«Но все эти решения останутся на бумаге, поскольку депутаты не заинтересованы проводить глобальные изменения в стране. И бизнес-омбундсмен будет работать только на бумаге — взаимодействовать с украинской таможней и Государственной фискальной службой практически невозможно. Эти органы будут писать отписки, и на этом все закончится», — пояснил в беседе с RT депутат из партии «Блок Петра Порошенко».

По его словам, все эти изменения проводятся только для того, чтобы получить пятый транш МВФ на сумму около $2 млрд. После этого о новациях все забудут, подчеркнул собеседник RT.

«Борьба против России»

Парламентариям предстоит принять целый пакет законопроектов в сфере безопасности. Одна из самых резонансных инициатив — законопроект №6688 «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере», который был зарегистрирован в Раде летом 2017 года.

В 2018 году парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять документ, который даже был внесён в повестку дня сессии 22 июня. Но из-за общественного резонанса депутаты не рискнули его рассмотреть.

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Законопроект позволяет блокировать любой сайт на 48 часов по ходатайству следователя или прокурора без решения суда. Согласно документу, операторы связи должны будут за свой счёт закупить и установить оборудование для мониторинга трафика, в результате чего действия каждого пользователя станут видны и операторам связи, и СБУ. За нарушение этого требования операторам грозит штраф в размере 1% годового оборота. Под статью об угрозе национальной безопасности подпадёт любая переписка или пост с критикой действий власти. На принятии этого законопроекта настаивает СБУ. По данным ведомства, новые правила помогут защитить Украину в условиях «гибридной войны с Россией».

«На самом деле силовики хотят контролировать весь интернет, все СМИ, а также выявлять и задерживать несогласных пользователей. При этом представлено это как «борьба против России». Последние годы на Украине любое ужесточение требований к населению объясняется именно таким образом», — пояснил инициативу источник RT в партии «Батькивщина».

Неприкосновенный запас

В повестке осени — отмена депутатской неприкосновенности, о которой давно говорят на Украине. Для принятия этого закона необходимо не менее 300 голосов. По мнению Парубия, этот попрос будет рассмотрен в октябре — начале ноября.

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Однако в беседе с RT представитель партии «Батькивщина» заявил, что депутаты не горят желанием принимать этот закон.

«Не секрет, что многие депутаты идут в парламент не работать, а решать свои вопросы и получить иммунитет. Народный депутат не может быть задержан без санкции Верховной рады, и это даёт огромные преимущества. Пока решение рассмотрят — депутат уже покинул территорию Украины. Почему нужно отказываться от таких льгот добровольно?» — говорит собеседник.

По его словам, инициатива исходит из администрации президента и её поддерживает партия «Блок Петра Порошенко». Консультации с другими парламентскими партиями пока проводятся, но единогласного решения по этому вопросу нет, отмечает представитель «Батькивщины». Администрации президента пока не удаётся собрать 300 голосов.





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