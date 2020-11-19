Евро выбрал свой путь | Investing.com

По прямой дороге у EUR/USD пойти не получится

К какому типу трейдеров вы себя относите? Зная, что в настоящее время имеет место коррекция к восходящему тренду, вы будете краткосрочно продавать актив, готовясь в любой момент зафиксировать прибыль, или предпочтете покупать и держать его, стоически переживая развитие отката? Если вы ответите на этот вопрос, то получите представление, как торговать пару EUR/USD. Успешная вакцина позволит восстановить глобальный экономический рост в 2021, однако в ближайшее время рынки останутся нестабильными. Активы-убежища во главе с долларом США пока не собираются выбрасывать белый флаг, но в какой-то момент им придется это сделать.

Несмотря на то, что для вакцинации потребуется время, а логистические проблемы огромны, это не меняет факта, что через год-два мировая экономика будет сильнее, чем сейчас. Вероятнее всего, рынок акций США бежит впереди себя, чутко реагируя на позитивные новости от Pfizer (NYSE:) и Moderna (NASDAQ:), однако очевидно, что его долгосрочные перспективы рисуются в светлых тонах. Как, впрочем, и долгосрочные перспективы EUR/USD. И вакцины – не единственный драйвер роста евро.

Протекционизм Дональда Трампа, политические неурядицы в Штатах и 11%-й обвал от уровней мартовских максимумов привели к тому, что единая европейская валюта впервые за долгие годы обошла гринбэк по масштабам использования в международных расчетах. Да, позиции доллара США как основной валюты фондирования, конверсионных операций и золотовалютных резервов не подвергаются сомнению, однако для ралли EUR/USD этого и не нужно. Достаточно того, чтобы центробанки диверсифицировали резервы в пользу евро. И у них есть для этого основания.

Динамика долей евро и доллара США в структуре международных платежей

Динамика долей евро и доллара США в структуре международных платежей

Источник: Bloomberg

Победа над пандемией – не единственный фактор, который может ускорить экономический рост. Согласно исследованиям BTO, в 2020 страны G20 ввели 133 торговых меры, связанные с COVID-19. 84 из них были направлены на содействие торговле, 49 – на то, чтобы ее ограничить. Несмотря на незначительное количество последних по сравнению с 2018-2019, это дополняет большую величину ограничивающих мер, введенных с 2009. Они нынче охватывают около 10% импорта. Полагают, что исследование не зря появилось в преддверии саммита G20. Весь мир ждет от США и Китая снижения импортных пошлин. И, судя по заявлению Си Цзиньпина, Пекин готов на это пойти.

Таким образом, долгосрочные «бычьи» перспективы евро вполне прозрачны. Другое дело, что на краткосрочном горизонте инвестирования «медведи» по EUR/USD способны развить коррекцию. Самым серьезным основанием для нее послужит откат . BofA Merrill Lynch обращает внимание, что доля наличных денег в портфелях глобальных инвесторов приблизилась к критической отметке 4%, что обычно служит сигналом для продаж американских акций.

Динамика S&P 500 и доли наличных денег в инвестиционных портфелях

Динамика S&P 500 и доли наличных денег в инвестиционных портфелях

Источник: Bloomberg

Таким образом, позиционным трейдерам откаты к 1,18, 1,176, 1,172 и 1,167 следует использовать для формирования долгосрочных лонгов. Спекулянтам можно краткосрочно продавать евро с узкими таргетами.

Дмитрий Демиденко для LiteForex





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