Евро в феврале 2019: что будет, евро к рублю сейчас, курс валют, долгосрочный прогноз экспертов, аналитика — РосРегистр

На нынешний день в Российской Федерации сложилась такая ситуация, когда отечественная валюта и экономика переживает не самые лучшие времена ввиду событий, происходящих на мировой политической арене и на международных сырьевых рынках. Однако, несмотря на неуравновешенность валюты, россияне нашли ей альтернативу и не одну, а две – доллар и евро. Эти валюты, несмотря на дедолларизацию российской экономики на нынешний день являются лучшими объектами валютных инвестиций у граждан России.

В основном российская экономика ориентировалась и ориентируется на американскую валюту, однако единая европейская валюта также играет немаловажную роль, в которую она включается при определенных экономических условиях. Также россияне находят целесообразным хранение крупных сумм денег в иностранной валюте, причём евро является даже популярнее доллара. Но следует отметить, что между рублём и евро также, как и в случае с долларом, наблюдается зависимость, хоть и не такая явная, которая не всегда играет на руку потенциальным инвесторам.

Возможность появления «евразийского евро» с участием России

Евро занимает второе место в мире по популярности использования его в мировых международных валютных расчетах, а количество финансовых операций в этой валюте достигает трети от всех операций в мире. Эта валюта была создана ради обеспечения большей стабильности валютному курсу в ЕС, причём её второе назначение – играть конкурирующую позицию к доллару, всячески стараясь избавиться от валютной монополии в мире.

Во время внедрения единой европейской денежной единицы, в страны Евросоюза потекли реки инвестиций из-за того, что новоиспечённая валюта исключала и сейчас исключает все возможные риски, связанные с валютными колебаниями между странами ЕС. В итоге это создало огромные плюсы для обслуживания облигационных выпусков в странах Еврозоны.

В рамках экономического сотрудничества между Белоруссией и Россией, в Министерстве финансов РФ произвели анонс возможности запуска единой цифровой валюты в ЕЭС начиная с 2020 года. Новая валюта или «евразийский евро» будет аналогична той валюте, с которой начинался путь евро (ЭКЮ). Данная валюта будет иметь те же плюсы, какие имеются у единой европейской валюты, то есть станет бухгалтерским инструментом для расчёта между странами ЕЭС.

Причём следует отметить, что общая валюта в ЕЭС будет виртуальной, по крайней мере, первое время, а если говорить о сотрудничестве конкретно Белоруссии и РФ в плане единой валюты, то подразумевается её создание в виртуальном и реальном выражении. В первую очередь белорусские власти не желают иметь общую с Россией валюту, которая была бы привязана к Центробанку РФ, а имела бы общий регулирующий орган. Следует отметить, что вопрос с новой валютой — и реальной и виртуальной лежит в политической плоскости.

Курс евро до конца января и прогноз на февраль 2019 года

Курс единой европейской валюты имеет довольно непростую зависимость, которая определяет её стоимость по отношению к другим валютам. В основном стоимость евро определяется в ходе конкуренции с американским долларом, например, инвесторы для осуществления расчётов в Еврозоне продают доллары, а евро крепнет и наоборот. Также стоимость евро определяется в зависимости от процентной ставки в Европейском ЦБ.

На нынешний день курс единой европейской валюты по отношению к российской валюте составляет 74,71 рубля по данным Московской биржи, а официальный курс Центробанка России составляет 74,63 рубля. Также следует отметить, что российский рубль довольно сильно укрепился за последнее время не только к доллару, но и к евро. Курс доллара, по данным ЦБ РФ, уже составляет 65,91 рублей.

Ожидается, что в ближайшее время курс единой европейской валюты будет колебаться в пределах нынешних отметок до конца текущего месяца, а начиная с февраля 2019 года, приостановит своё падение по отношению к рублю и возьмёт курс на рост. Следует отметить, что российская экономика развивается заметно медленнее, чем мировая экономика, потому в феврале ожидается, что евро займёт более выгодную позицию к рублю, а средний курс будет колебаться в пределах 76 рублей.

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