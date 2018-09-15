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Евро снова у психологической отметки. Назван курс валют от НБУ на понедельник

Курс валют 15 Сен 2018
Евро снова у психологической отметки. Назван курс валют от НБУ на понедельник
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Нацбанк ощутимо снизил курс гривны к евро / Reuters

В пятницу, 14 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро. 

Европейская валюта подорожала на 22 копейки и снова приблизилась к психологической отметке в 33 гривны.

Официальный курс гривны на понедельник, 17 сентября:

100 долларов — 2815,2072 грн (14 сентября — 2812,6838);

100 евро — 3290,6957 грн (3268,3386).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривны к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривны за доллар. 



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