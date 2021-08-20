Евро превысил 87 рублей впервые с начала августа

Курс евро впервые с 2 августа превысил 87 рублей, согласно данным торгов Московской биржи к 13:20 мск. Евро в пятницу подорожал на 50 копеек до 87,05 рубля, а доллар – на 37,5 копеек до 74,6 рубля.

Всему виной мрачные настроения на мировых финансовых площадках – мировая экономика растет не так быстро, как ожидалось после начала вакцинации, а новый вариант коронавируса заставляет вводить новые карантинные ограничения. Пессимизма добавляют и решения регуляторов о повышении ставок и увеличении стоимости кредитов в разных странах, снижении прямых денежных вливаний в экономику.

Снижаются и российские фондовые индексы – индекс Мосбиржи рублевой стоимости акций на 0,3%, а РТС, отражающий стоимость ценных бумаг в долларах, – на 0,6%.

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