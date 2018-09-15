Евро предлагает доллару подвинуться

Евросоюз прикажет доллару долго жить. Слишком дорого обходится европейцам американская валюта. Во всех смыслах этого слова — и как средство платежа, и геополитически. О чем недвусмысленно дал понять председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В своем обращении к Европарламенту в минувшую среду он назвал абсурдным тот факт, что 80% импорта энергоносителей Старый Свет оплачивает в долларах (сумма, равная 300 млрд евро в год). При том, что на долю США приходится всего 2% импорта. Привел он также пример с самолетами: имея собственную крепкую денежную единицу расчета, платят за них европейские авиакомпании исключительно баксами. «Евро должно стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы», — заявил Юнкер, обнадежив коллег по Европарламенту тем, что уже до конца года будут представлены инициативы по укреплению международной роли евро.

Данное заявление не последнего в руководстве ЕС человека стало настоящей сенсацией на Западе. Ведь доллар господствует в мировой экономике более 70 лет — с 1944 года, сменив на этом «посту» английский фунт стерлингов и став со временем практически неприкасаемым.

Между тем, нотки недовольства долларовой гегемонией доносились не раз как из тех стран, что входят в мировую двадцатку, так и экономически менее развитых. Турция, например, ещё два года назад открыто заявила о желании как можно быстрее перейти на расчеты в национальной валюте со своими торговыми партнерами. Иран с Россией и Россия с Китаем недавно уже перешли на такой способ оплаты. И дешевле, и быстрее — не требуется платить комиссию за конвертацию.

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А после того, как в мае президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме-2018, предложил коллегам с Востока рассчитываться в рублях, этим предложением заинтересовалась и Япония. «Те препятствия, которые создают наши американские партнеры при расчетах в долларах, большая ошибка с их стороны, — сказал тогда В. В. Путин. — Пытаясь решить текущие конъюнктурные и политические вопросы, они подрывают доверие к своей валюте… И все без исключения государства начинают задумываться о том, как уйти от этой монополии».

К слову, о Японии. На только что завершившемся во Владивостоке Международном Восточном экономическом форуме Россия с Китаем переманивали островную соседку в «бездолларовый центр», как они полушутя-полусерьезно называют свой «союз нацвалют».

Этот ли факт, или бесцеремонность Джона Болта, советника президента США по национальной безопасности, выступившего с угрозами в адрес Международного уголовного суда в Гааге, расследующего среди прочих также преступления американских военных в Афганистане в 2003—2008 гг., подтолкнули Ж.-К. Юнкера к заявлению об «абсурдном долларе», сейчас не самое главное.

Важно, что камень в американский «финансовый огород» брошен, и сделано это во всеуслышание, публично.

А тут и международное рейтинговое агентство Moody’s обнародовало итоги своего исследования перспектив использования доллара в глобальной торговле.

По данным агентства, развитие региональной торговли и получение новыми валютами резервного статуса позволят странам отказаться от резервных валют географически удаленных государств. А, значит, и потребность в долларах США может снизиться.

На него приходится сейчас 63% валютных резервов. 20% у евро. На третьем месте с показателем 5% — японская иена. Казалось бы, разрыв между «победителем» и «призерами» достаточно велик. Однако евро сможет заметно увеличить свою долю в резервах, если станет востребованным в Азии и Латинской Америке, считают в Moody’s. И, судя по докладу главы Еврокомиссии Юнкера, в ЕС это хорошо понимают и начинают, что называется, «шевелиться».

Не отстает и Азия. Провозглашение председателем КНР Си Цзиньпинем, нового глобального «центра силы», тому свидетельство. Большое экономическое кольцо Северо-Восточной Азии, куда вошли сам Китай, а также Россия, Япония, обе Кореи и Монголия, как заявил китайский лидер, «полностью обеспечено ресурсами и финансами, и будет строиться, на принципах справедливости и максимального учета интересов его участников». Заметим, что на долю вошедших в новый союз государств приходится 23% населения земного шара и 19% мирового ВВП.

Европа на данный смелый вызов «восточной шестерки» ответила заявлением Юнкера. Американцы пока отмалчиваются. Ищут, кого бы ещё «прищучить» санкциями? Чем попугать?

Антироссийские санкции, не лучшим образом влияющие и на европейскую экономическую ситуацию, могут свести бакс в России на «нет». Уж больно хлопотно становится иметь с ним дело.

— Американские власти использует политику санкций для защиты своих интересов, но на самом деле вредят санкции в первую очередь им самим, подрывая их авторитет в мире, вызывая раздражение и отторжение даже у европейских союзников, — говорит Анатолий Бажан, доктор экономических наук, заведующий отделом эконом исследований Института РАН. — Ведь вся политика санкций Вашингтона держится лишь на том, что Евросоюз ее разделяет. Как только тот откажется от поддержки, они станут просто бессмысленными. А в Брюсселе уже давно недовольны санкционной политикой, диктуемой из-за океана. Европейская экономика несет большие убытки. Мир устал от глобального доминирования США, от доллара в качестве вселенской резервной валюты. От того, что каждый «чих» из Белого дома сразу сказывается на колебаниях национальных валют.

«СП»: — Полагаете, в ЕС серьёзно намерены бросить вызов доллару?

— В этом есть для них смысл. Европейская валюта заинтересована в мировом обороте. И она может быть гораздо выгоднее доллара с точки зрения кредитования. Но дело не только в чисто экономических преференциях. Ослабление доллара может стать своего рода наказанием в отношении американской власти за её политику глобального доминирования. А как только долларовой гегемонии придет конец, США потеряет статус сверхдержавы.

«СП»: — Что-то долго они там, в ЕС, думали, евро уже 18 лет как «в ходу»…

— Политика, известно, дело тонкое. Не хотели, видимо, раздражать своих заокеанских партнеров. Но уж больно те стали нахальны!.. Если в ЕС добьются, чтобы нефтяные и газовые контракты оплачивались в евро, это будет большой их победой.

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«СП»: — На ваш взгляд, почему вообще ведущие государства так долго терпят гегемонию доллара? Понятно, в 1944 году, когда он «вышел на первый план», мир, можно сказать, лежал в руинах — Вторая мировая война ещё продолжалась, и доллар стал финансовым спасителем. Но сейчас, в конце второго десятилетия ХХI-го века?..

— Основная тому причина — большой экономический потенциал США. Но Китай уже вторая по мощи экономика. А по некоторым показателям, в частности, по производству продуктов, вышел в лидеры. На «подходе» Индия. Многие страны начинают хранить свои финансовые запасы не только в долларах, но и в евро, фунтах стерлинга, йенах. Не так давно Шанхайская биржа начала торговлю нефтяными фьючерсами в юанях. В китайской валюте собирается запустить фьючерсы на металлы Лондонская биржа металлов (LME). Но сместить доллар пока ещё силенок не хватает, нужно время.

«СП»: — При этом «зеленый» давно не подтвержден золотым запасом. Американцы сами это признают.

— Золото уже не панацея, а просто дополнительный ресурс на финансовом рынке. Его можно, например, выгодно продать. Если говорить о мировой валюте, то она должна опираться на производство мирового уровня.

«СП»: — У китайцев, как мы слышим постоянно, именно такое производство. Давайте объявим господствующей резервной валютой юань.

— В глобальной торговле КНР пока уступает США. Но мы с Китаем частично уже перешли на расчеты национальной валютой. Можно считать, первый шаг к тому, чтобы потеснить «с пьедестала» американский бакс, сделан. Двигаемся медленно, но в таких делах быстрота невозможна. На юань спрос растет и на Ближнем Востоке, и в Европе. Что касается нашего родного «деревянного», то его «тормозят» не разрешенные экономические проблемы. Слабо развивается производство, вот в чем беда.

В настоящее время страна фактически беспомощна перед мировой финансовой системой.

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