Евро охватила лихорадка | Investing.com

Пара EUR/USD игнорирует негатив и идет на поводу у

Охватившая рынок американских акций лихорадка взвинтила котировки выше основания 21-й фигуры, где евро в последний раз видели в апреле 2018. «Быки» по S&P 500 заглатывают лишь хорошие новости и выплевывают плохие, что позволяет фондовому индексу обновлять рекордные максимумы. Зачем продавать акции, если вы знаете, что монетарная и фискальная поддержка есть и сохранится в ближайшем будущем? Какое вам дело до завышенной фундаментальной оценки, если на рынке царит эйфория? Сохранить голову холодной в таких условиях крайне непросто.

Казалось бы, после впечатляющего ноябрьского ралли на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцин и снижения градуса политической неопределенности в США у закончилось топливо, однако в начале декабря «быков» вдохновляют на подвиги новости о возобновлении переговоров о фискальном стимуле. Лидеры демократов в Конгрессе заявили о своей готовности снизить размер требований с текущих $2,4 трлн, утверждая, что предложение о $900 млрд помощи может стать отправной точкой для продолжения диалога. На рынок вернулась надежда, что соглашение будет подписано до конца года, что оказывает поддержку фондовым индексам и продолжает топить доллар США.

Вместе с возрождением темы фискального стимула восстает из пепла идея рефляционной среды. Инфляционные ожидания на ближайшие 5 и 10 лет достигли самого высокого уровня, по меньшей мере, за последние 12 месяцев. При этом рост доходности трежерис приостановился, так как на рынке циркулируют слухи, что ФРС уже в декабре запустит операцию «твист» с акцентом на покупки долгосрочных облигаций. Снижение реальных ставок по долгам – «медвежий» фактор для доллара. на расстояние вытянутой руки подошел к минимальным отметкам 2018, обновление которых чревато падением к самому дну с 2014…

Динамика индекса USD

Динамика индекса USD

Источник: Bloomberg

Когда мировая экономика в целом здорова, мы можем наблюдать ослабление гринбэка. В этом отношении новая информация, что текущий кризис по факту окажется не таким страшным, как ранее предполагалось, добавляет масла в огонь распродаж американского доллара. В начале года ВТО прогнозировала, что международная торговля в 2020 сократится на целых 32%, что станет худшим результатом со времен Великой депрессии 1930-х. В настоящее время оценка составляет -9,2%, что лучше, чем -12% по итогам предыдущей рецессии.

Лихорадка на рынке акций США позволяет «быкам» по EUR/USD закрывать глаза на негатив. Например, на худшую динамику с июля; на «голубиную» риторику представителей ЕЦБ, готовых не только расширить QE, но и пролонгировать сроки действия программы; на заявление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, что после нескольких тяжелых для экономики США месяцев ФРС нужно начать думать о сокращении масштабов покупок облигаций.

На мой взгляд, к рынку скоро придет прозрение, что приведет к формированию среднесрочной консолидации EUR/USD в диапазоне 1,18-1,22 или 1,19-1,23. Конечно же, ловить падающие кинжалы, начав покупать доллар, не стоит, однако с его продажами нужно быть крайне осторожными.

Дмитрий Демиденко для LiteForex





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