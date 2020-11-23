Евро лидирует. Что происходит с долларом и потеряет ли он статус главной мировой валюты

23 ноября, 20:00

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НВ Премиум

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Есть ли альтернатива доллару США (Фото: Depositphotos / stevanovicigor)

Дискуссии о статусе доллара как мировой резервной валюты привели к тому, что инвесторы ищут альтернативные способы сохранить сбережения — золото, биткоин, недвижимость

Доллар может ослабнуть по отношению к другим валютам и потерять свой статус мировой резервной валюты — такой поворот прогнозируют теперь не только конспирологи, но и не исключают эксперты с мировым именем. Что заставляет инвесторов нервничать.

Что давит на доллар

В 2020 году евро вырос по отношению к доллару США на 5,5%. По итогам октября именно европейская валюта стала самой популярной для международных платежей. Доллар потерял лидерство впервые с февраля 2013 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные SWIFT.

Эксперты заговорили о том, что глобальный статус американского доллара может пошатнуться. По данным Citigroup, в следующем году доллар может упасть на 20%, если вакцины против Covid-19 получат широкое распространение и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост. Стратеги Citigroup предполагают, что это «активирует индикаторы „медвежьего“ рынка» и откроет доллару путь к многолетнему снижению, как это было в начале 2000-х.

Citigroup отмечает, что в 2001 году катализатором многолетней тенденции к снижению курса доллара стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию. Это «спровоцировало волну глобализации, вызвавшую рост объемов мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США, у которой бета-коэффициент глобального роста был гораздо ниже».

Политический фактор давления на доллар — оспариваемые Трампом выборы в США — не реализовался. Однако в Citigroup утверждают, что макроэкономический фон — политика Федеральной резервной системы — наряду с массовой вакцинацией будет более значительным двигателем курса доллара в будущем.

«Вторая волна вируса в данный момент воздействует на Европу сильнее, чем на США. Но эта картина может измениться с наступлением зимы, особенно если послевыборное междуцарствие в Америке парализует политику в сферах здравоохранения и макроэкономики. И хотя США по-прежнему обладают огромным потенциалом для оказания столь необходимой помощи работникам и малому бизнесу в связи с бушующей пандемией, растущая доля государственного и корпоративного долга США на мировых рынках свидетельствует о долгосрочной уязвимости», — утверждает профессор экономики Гарвардского университета, бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф.

По его словам, существует фундаментальное несоответствие в долгосрочной перспективе между постоянно растущей долей долга США на мировых рынках и постоянно сокращающейся долей производства США в мировой экономике. (Международный валютный фонд ожидает, что экономика Китая вырастет на 10% к концу 2021 года, по сравнению с концом 2019 года). «Аналогичная проблема в конечном итоге привела к распаду послевоенной Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных курсов через десять лет после того, как экономист Йельского университета Роберт Триффин впервые определил ее в начале 1960-х годов.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе доллар, безусловно, может еще подрасти, особенно если новые волны COVID-19 подвергнут финансовые рынки стрессу и заставят их спасаться бегством. И если не учитывать неопределенность обменного курса, вероятность удержания долларом господствующих позиций в 2030 году будет велика. «Однако стоит помнить, что экономические травмы, подобные тем, что мы сейчас переживаем, часто оказываются болезненными поворотными моментами», — пишет он.

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