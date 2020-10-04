Еврейский комитет установил, что консул Украины в Австралии — сын нациста

Почётный консул Украины в Австралии Ярослав Дума — сын нацистского военного преступника из дивизии СС «Галиция» Дмытро Бойко. Об этом накануне сообщил на своей странице в «Фейсбуке» директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Житель Сиднея Ярослав Дума возглавил первое т.н. почётное украинское консульство в Австралии три года назад, однако информация о нацистском следе в его семьи появилась только сейчас.

«Почетный консул Украины в Сиднее Ярослав Дума родился в Австралии. Про своего отца консул рассказывает, что он родился в селе Клубивцы Ивано-Франковской области и боролся за свободу и демократию. Действительно, чем еще мог заниматься активист ОУН (организация, запрещенная в России. — EADaily) и нацистский военный преступник из дивизии СС „Галиция“ Дмытро Бойко — папа дипломата!? Он даже фамилию сменил, чтобы лучше бороться за демократию», — написал Эдуард Долинский.



Могила украинского нациста Бойко (Думы) в Западной Украине.

По данным директора Украинского еврейского комитета, Дмытро Бойко изменил свое имя, чтобы его не узнали и не искали, так как он, предположительно, участвовал в еврейских погромах и массовых убийствах евреев будучи членом украинской народной милиции, которая состояла из активистов ОУН.

«В 1943 он вступил в СС и после поражения нацистов сдался в плен. После с фальшивой биографией эмигрировал в Австралию. Утвердил сына нациста почетным консулом Украины в 2018 году министр иностранных дел Павло Климкин», — уточнил Долинский.

Ранее EADaily сообщало о том, что Польша несколько месяцев не утверждала нового посла Германии в Варшаве Арндта Фрейтага фон Лорингхофена, чей отец служил у военного преступника Гитлера.

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