Евразийский экономический форум стартовал в китайском городе Сиане

Сегодня, 10 сентября в городе Сиань Китайской Народной Республики начал свою работу Евразийский экономический форум.

Основной темой нынешнего Евразийского экономического форума (ЕЭФ) является реализация совместной инициативы «Один пояс и один путь». Цель форума – способствовать формированию партнерских отношений на национальном уровне, на уровне международных организаций, крупных предприятий и органов местного самоуправления.

В ходе форума запланированы выставки и круглые столы, посвященные международному взаимодействию в различных сферах и направлениях, представляющих взаимный интерес

Это такие сферы, как экология, туризм, культура, метрология, наука и техника, образование, геологическая разведка, электронная коммерция и зеленая экономика.

В Форуме принимают участие представители 54 стран.

Напомним, в 2005 году ЕАЭФ был учрежден и утвержден Госсоветом Китая. Его постоянными членами стали все страны ШОС . Первый форум ЕАЭФ состоялся 2007 году, спустя два года после его учреждения. Решением Госсовета форум проводится один раз в два года.

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