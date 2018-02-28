Евгений Сигал: минимальная зарплата в Украине должна быть $1000

«Обозреватель» публикует вторую часть интервью с народным депутатом пяти созывов и одним из самых успешных предпринимателей Украины – Евгением Сигалом. Он является основателем лучшего производителя куриного мяса в Украине — ООО «Комплекс Агромарс», выпускающего продукцию под всем известным брендом «Гаврилівські курчата», качество которой подтверждено соответствующими сертификатами в Европе и мире, куда «Агромарс» экспортирует продукцию.

В первой части интервью Евгений Яковлевич Сигал рассказал о проблемах агропромышленного комплекса, а сегодня — поделился своим виденьем того, как сделать Украину успешной.

«Сегодня Украина и украинцы являются главным спонсором Польши»

— Евгений Яковлевич, несмотря на страну кривых зеркал, которую вы описали в первой части интервью, несмотря на финансово-экономические кризисы, которых было несколько на нашей памяти, ваш бизнес выжил в этих условиях. Каков секрет вашего успеха?

— Секрет один – не берите чужого и не получайте дотаций. И не просите их. Надо вкалывать! Надо работать день и ночь. Надо создать нормальный коллектив единомышленников, который будет с тобой заодно и который сможет управлять компанией. Самое главное – надо беречь людей. Люди – это сегодня самое большое богатство любой компании.

Если компания хочет быть успешной, то ее будущее в людях.

Давайте сделаем маленький экскурс и вернемся в 2012-й год. Зарплата у рабочих в нашей компании была (чистыми на руки после налогообложения) порядка 8 тысяч гривен, что было эквивалентно тысяче долларов США. У поляков, венгров, словаков, прибалтов, чехов, было намного меньше. Мы были лидерами по зарплате и в Украине, и в России, и на всем постсоветском пространстве восточной Европы.

К чему мы пришли три года назад? К тому, что инфляция сумасшедшая, доллар подскочил в три раза. Цена на мясо стала чуть-чуть выше — по сути, осталась почти такой же. Как следствие, мы были вынуждены платить зарплату те же самые 8 тысяч, максимум — 10 тысяч гривен. В Польше наши рабочие, которые ехали туда на заработки и вкалывали в поте лица, получали те же 800-1000 долларов США чистыми на руки. Хотя условия были намного хуже.

Это то же самое, что произошло в 1991 году, когда лопнул СССР — люди стали нищими, поняли, что их будущее – не здесь, не дома, а там. Они стали массово бежать из страны.

Украина еще год назад была на грани того, что станет пустыней, сырьевым придатком. Или, в лучшем случае, рынком земли для западных компаний. Поэтому я считаю, что, к сожалению, наши вожди – бездарны.

— В каком плане бездарны?

— Да, мы сделали очень много позитивного. Но есть минусы, которые я не могу простить нашему руководству. Это — курс 27 гривен за доллар. Почему 27? Почему не 25 или 15? Почему не 8? Я не пойму! Что ведет к инфляции? Нет оснований для нее! Это просто надуманные схемы для чьего-то личного обогащения, не более того.

И момент второй – зарплата. Сколько у нас минимальная зарплата? Гроши? Мы с нового года (интервью было записано в конце 2017 года. — Ред.) какую делаем минимальную зарплату? Смешную. Поймите правильно, если у нас сегодня минимальная зарплата у рабочих (не у специалистов) не будет 1000 долларов чистыми на руки после налогообложения, то ничего не будет в этой стране. Будущего не будет, это будет пустыня.

То есть мы сегодня вынуждены, обязаны, если у нас есть инстинкт самосохранения, если мы думаем о будущем и о том, что дети должны в этой стране рождаться и жить, а потом и работать, мы должны сегодня сделать минимальную зарплату не меньше 25 тысяч гривен. Также надо опускать курс.

Повторюсь, зарплата по стране средняя (и даже минимальная) должна быть на уровне 1000 долларов.

Тогда те рабочие, которые поехали в Польшу, в Литву и другие страны, будут ехать обратно в Украину. Будут не там развивать и поднимать экономики, а тут.

Сегодня Украина и украинцы являются главным спонсором Польши. Не было бы наших трудолюбивых эмигрантов, не было бы сегодня польской экономики. Мы сегодня спасли Польшу, и продолжаем спасать. Так почему мы спасаем Польшу, а себя забываем? Ведь очень просто, подняв зарплату, мы сделаем что? Люди смогут больше получать и станут больше покупать, а те, кто производит – смогут больше производить и больше продавать. Всего-то на всего. Все связано. Все сосуды — соединяющиеся. Тогда будет и курятина продаваться, и сахар, и конфеты, за всем будут стоять очереди, потому что у людей будут деньги, на которые можно покупать. Страна получит импульс развития. Вот что надо самое главное сделать.

Что касается АПК, то наши руководители должны задуматься над двумя вопросами – это НДС по сельскому хозяйству и по товаропроизводству.

НДС — это воровской налог, его нужно менять. Не может сегодня село быть плательщиком НДС, потому что у него его реально нет. Они регулируют НДС тем объемом товара, который продают в белую и в черную. Таким образом, НДС получается саморегулирующимся.

Посмотрите, какие убытки сегодня получает бюджет от компенсации НДС за сельхозпродукцию, вывезенную на экспорт. Вернитесь к нормам, которые были в 2014 году, принятые Яценюком. Это были мудрейшие законы, лучших я не знаю.

«Необходимо поощрять налогоплательщиков»

— Евгений Яковлевич, видите ли вы, за счет чего можно повысить зарплату? Эти деньги нужно же где-то взять…

— Сосуды соединяющиеся. Нужно просто принять сегодня волевое больное решение об уменьшении налогов. Давайте реально говорить. Возьмите,к пример, налоги по зарплате. Какие у них стоят проценты? Вопрос второй, а как много людей их платит? Как много компаний эти налоги платят? Сколько сегодня зарплат по стране в конвертах – 50, 70 или 90%? Думаю, что выше, чем 50%. Не знаю, 90 ли процентов, но, думаю, что где-то между этими цифрами это число и колеблется. Почему их не платят? Да потому, что у нас налоговая ставка высокая!

Также важен вопрос — чем мы поощряем тех, кто платит налоги сполна? Хоть кого-то поощрили? Хоть кого-то мы вызвали на какую-то трибуну в каком-то, условно говоря, дворце съездов? Дали кому-то медаль, орден, грамоту почетную? Хоть чей-то портрет повесили на доску почета, сказав, что он – очень эффективный налогоплательщик? Вы хоть морально кого-то стимулируйте, не говоря уже о материальном.

Взгляните на опыт той же Швейцарии, Германии и других стран на Западе. Ведь с большими налогоплательщиками (я имею в виду тех, кто платит по-честному большие налоги), с ними носятся, их уважают, ценят и хвалят. А у нас как? Да никто и никак. Абсолютно. Нужно думать хотя бы о моральном факторе поддержки тех людей, кто готов платить в белую все по-честному. Надо их заинтересовать морально хотя бы, если не материально.

Момент второй. Опять-таки, как было написано в «Капитале» Маркса, если прибыль становится больше 70%, то капитал принимает ужасный вид и готов пойти на все. Давайте посмотрим, готов ли на этапе развития нашей экономики, на переходе от бандитской системы управления к демократической наш бизнес платить такие налоги? Есть ли у него такая финансовая возможность? Кто-то же рождает эти фирмочки, которые занимаются с банками теневым переводом из безнала в нал. Это же есть. То есть могут сделать нам чуть по-другому. Могут принять решение, оно может быть болезненное.

Но давайте посчитаем.

Может сделать амнистию какую-то, принять решение, что налоги по зарплате не больше 10%? Это то, что сегодня люди платят в конвертах. Или, точнее, за конверты.

И мы тогда посчитаем реально. Если мы сейчас посчитаем, что у нас 70% или 50 % зарплат находится в конвертах и посчитаем, что мы получаем от наших налогов, если мы их сделаем 10%, чтоб им было невыгодно их конвертировать. Может быть, тогда все будут платить их в белую?

Давайте глянем, сколько у нас сегодня людей работает официально? Давайте примем какое-то решение. Не работаешь официально – твое право, но на пенсию ни на какую не рассчитывай. На больничные – не рассчитывай. На садики бесплатные – не рассчитывай. На образование детей – не рассчитывай. Да, может, законы, которые приняты сегодня в Беларуси о тунеядстве — бандитские законы, но у нас же и в СССР были подобные законы о тунеядстве. Давайте подумаем. Мое мнение таково, что все люди должны быть оформлены официально. Все без исключения! И платить налоги официально. И давайте посчитаем, сколько у нас сегодня людей на рынках стоит. Пожалуйста, стой на рынках, но плати налог.

Давайте думать иначе. Сегодня любой из нас может прийти в магазин «Метро» и купить там пачку спичек либо, как когда-то Ющенко в «Билле» купил баночку горчицы. Купил одну баночку горчицы при открытии первой Биллы в городе Киеве, пришел на кассу – ему выбили чек. И тут же этот чек засветился в Вене, в главном офисе компании «Билла». А почему у нас нельзя сделать так? Стоит сегодня ЧПшник на рынке, торгует помидорами. Поставьте ему (любому ЧПшнику) маленький кассовый аппарат. Пришел к нему кто-то, купил один помидор, тот ему выбил чек. Этот чек должен через секунду быть отражен в фискальной службе. Все!

И давайте мы сделаем простую схему налогообложения. То, что было когда-то придумано в СССР – налог с оборота. И все. Продашь – налог (он легко администрируется,) он виден, он всем понятен. Допустим, сделаем 5 % с оборота на все виды продаж. Продал – заплатил 5%. У меня, к примеру, купил какой-то посредник продукт, перепродал – еще раз 5%. Пришли в магазин, купили продукт – налог уже в магазине – еще 5 %. Таким способом уменьшим количество перепродаж. Мы заставим людей производить и меньше перепродавать. Меньше будет посредников, меньше будет тунеядцев, больше будет производителей.

Эти налоги – прозрачные, они будут администрироваться. И опять-таки, можно же сегодня получить, изготовить и купить маленькие кассовые аппараты, поставить их на каждой точке. Контролеры пришли, увидели, что чек – фиктивный, все — делайте, что хотите с этим человеком. Все равны перед законом и перед Богом! Как только мы это поймем, тогда и будет в стране порядок, будет какое-то будущее.

Посмотрите, что творится сегодня в Германии или Америке, если там кто-то налоги не заплатил. Это вообще изгои общества!

Это вообще человек, не имеющий права на жизнь, злейшее нарушение! А у нас считается «геройством».

«Сегодняшняя политика – дешевый, никому не нужный популизм»

— Вы назвали несколько, наверное, действенных рецептов, как изменить жизнь к лучшему в нашей стране. Готовы ли вы применить свой опыт и знания, поработав в политике? Возможно, в том же аграрном секторе?

— Сегодня, честно, нет. Я не вижу сегодня той команды людей, с кем можно идти вместе в политику. Поймите правильно, один в поле не воин. Если бы я понимал, что в политику идут профессионалы, люди, у которых есть опыт за спиной, есть прошлое, которые что-то в этой жизни создали и могут работать и созидать, тогда да. Но сегодня я вижу одно – дешевый, никому не нужный популизм.

Я готов работать, трудится в команде. Я – командный игрок. Один, я понимаю, что я в поле не воин. Я сегодня не вижу, к сожалению, той массы людей, а это минимум человек 250, которые могут трудиться, а не бить друг другу морды, унижать друг друга и оскорблять. Поэтому сегодня — явно нет. Если я увижу, что будет идти какая-то сила политическая или политические силы, в составе которых будут нормальные люди, связанные с экономикой, историей, юриспруденцией, политикой – я готов, да. А если будут идти болтуны – это путь в никуда.

«Наша компания стоит не меньше миллиарда»

— В интернете есть множество различных публикаций, в которых приписывают вам различные активы. Вот, к примеру, по данным журнала «Форбс» за декабрь 2017 года, ваше состояние оценивается в 99 миллионов долларов. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Скажу честно, я не читаю «Форбс». И я не понимаю, что и как они оценивают. Никогда не интересовался и не хочу интересоваться. Вопрос в том, что я сегодня с моей супругой в равных долях владею компанией «Агромарс». Это один актив, который у нас есть. В свою очередь компания «Агромарс» владеет другими подразделениями, которые, по сути дела, являются филиалами нашей группы компаний без статуса юридического лица. Сколько компания стоит? Ну, по моим оценкам, по оценкам специалистов, связанных с бизнесом подобного рода, такая компания стоит не меньше миллиарда долларов. Откуда взялось 99 миллионов – я не знаю, меня это не интересует.

Чтобы такую компанию создать и построить, это обойдется более миллиарда. Компания может произвести довольно-таки не маленькие объемы мяса, имеющие определенную ценность сегодня, а завтра это мясо будет еще более ценным. Понятно, что это будет не меньше одного миллиарда.

«Через несколько лет Украина будет кормить полмира»

— Сегодня в нашей стране такая ситуация, что многие люди, успешные предприниматели стремятся уехать из Украины, продать или перевести свои активы за рубеж, перейти в другие отрасли бизнеса. Видите ли вы перспективу для своего бизнеса именно в Украине?

— Если сказать честно и откровенно, я верю в будущее Украины.

Я думаю, что у нас сегодня хватает в стране умных людей и мозгов, чтобы вывести Украину в лидеры, сделать из нее экономического гиганта.

Я думаю, за этим будущее, и это не проблема. Я надеюсь, что я еще слишком молод, чтобы не верить в то, что через несколько лет Украина будет кормить полмира.

«Нужно думать о будущем, не забывая об уроках истории»

— Вопрос касательно рынка земли. Давеча парламент принял решение ввести мораторий еще на год до 2019 года…

— Если говорить по-русски, то это называется онанизм. Земля – это товар, который должен покупаться и продаваться. Просто у нас есть страх. В 1991 году мы начали продавать госпредприятия. За бутылку водки продавались заводы и пароходы. Куда делся Черноморский флот, куда делись крупнейшие заводы? Все исчезло. Владел ими народ, а продали за что, за какие деньги? Ни за какие. То же самое может произойти сегодня с землей.

Есть реальная цена земли. У нас есть тысячи гектар, которые стоят тысячи и тысячи долларов. Поэтому, чтобы сделать и принять закон о рынке земли, нужно к нему проделать огромный массив работы. Чтобы была реальная стоимость земли. Чтобы не могли эту землю люди продать за бутылку водки или, в лучшем случае, за «евробляху», как сейчас модно говорить. Кто-то имеет пай в 3 или 4 гектара земли, ему кто-то подсунет бутылку какого-то коньяка и одну «евробляху», и он продаст. Через три месяца он эту «евробляху» выкинет, потому что она у него разломается, а земли у него уже не будет.

Поэтому на сегодня к рынку земли нужно продумать еще и ряд механизмов, которые защищают человека от обмана.

Наверное, должен быть какой-то единый государственный земельный банк, через который будут проходить все операции по продаже земли. Надо, опять-таки, понять, кто может эту землю покупать – компании украинские либо компании с иностранным капиталом. И, самое главное, чтобы все деньги за землю поступали в этот банк прозрачно, чтобы человек мог получить их с банка прозрачно. Чтоб не было такого, что кто-то там за углом подсыплет какой-то бурды вместо денег (я сейчас утрирую) и землю получит себе.

Мы должны прекрасно понимать, что та оценка земли и те платы аренды – они смешные. И давайте, опять-таки, вспомним историю СССР – нам нужно думать о будущем, не забывая об уроках истории. Много чего плохого было, но и много чего хорошего. Поэтому нельзя, идя в будущее, забывать хорошее и забывать плохое. Надо взять все хорошее из прошлого, и забыть о всем плохом.

Давайте посмотрим, как было раньше: был колхоз, было село, было у колхоза 2000 га земли, при этом в колхозе и ФАП работал, и клуб работал, и было освещение на улицах, газ оплачивался, люди работали, и не спивался никто, из села никто не убегал массово, все жило вокруг колхоза и этой земли. Сегодня – что? Одна компания забрала землю всю себе, оставила себе 10 человек, а остальные где? Находятся за чертой жизни. А какие смешные деньги эта компания платит крестьянам? А что она платит в бюджет? А ничего вообще! Поэтому надо сделать, чтобы был какой-то определенный налог, которые компании будут платить в местные бюджеты.

Нужно сделать оценку земли. Вот есть сегодня сельский совет, есть в его регионе 1000 или 2000 гектар земли, есть потребности сельского бюджета, и вот компания или компании, которые взяли всю землю. Они в пределах этой сельской общины обязаны дать столько денег на село, сколько нужно этому селу.

Плюс, опять-таки, что такое плата за землю? В чем она идет? Ну, кто-то говорит, что в зерне, кто-то говорит, что в сахаре, кто-то говорит, что в зерне из-под комбайна с половой и влагой. И платит она (компания) когда? В конце года. А почему сегодня человек должен ждать конца года? Почему нельзя сделать, чтобы это было все в деньгах, прозрачно, платить через банк на счета людей, на какие-то карточки в банке платить, платить не раз в год, а раз в месяц либо раз в квартал?

Люди хотят банально кушать каждый день. Почему им надо ждать год?

Сегодня бизнес продает зерно целый год и он сегодня может вполне спокойно продать его и в марте, и в июле, и в декабре, и платить людям ежемесячную конкретную часть дохода. Такого, чтобы хватило на их существование. Если человек отдал все, что у него есть в аренду, он должен быть социально защищенным. И он, и регион, где он проживает, регион, где вы получаете прибыль.

«Взяток не плачу никому и ни за что»

— Вы — владелец крупного бизнеса и, наверняка, есть много людей, которые желают вам подпортить эту успешную историю. Грубо говоря, коршуны, которые под личиной патриотизма, пытаются влезть в какие-то дела. Сталкивались ли вы с этим и как вы этому противостоите?

— Безусловно. Но я всегда говорю, что Бобик гавкает, а караван идет. Это первое. Второе – как говорил Остап Бендер, «я чту уголовный кодекс». Я работаю по законам, соблюдаю их. И то, что тут кто-то пытается наехать – это его личные проблемы. Пускай потратит время, нервы, деньги на попытку наезда. Я взяток не плачу никому и ни за что. Я не спонсирую аферистов. Я работаю честно и прозрачно по законам, плачу все налоги.

Если я получаю какую-то дотацию, то она смешная по сравнению с другими компаниями, работающими на этом рынке. Я сплю спокойно.

Идти на какие-то переговоры и компромиссы? С кем? С этими, как говорится, коршунами и аферистами? Боже упаси. Я слишком жесткий и твердый человек, который верит в справедливость и в законы, что у нас страна демократичная и законы существуют.

— Чтоб на положительной ноте закончить наше интервью, расскажите, пожалуйста, три секрета успеха от Евгения Сигала.

— Нет трех, есть один секрет – работать, работать и еще раз работать. Быть честным и быть прозрачным.





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