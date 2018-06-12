Евгений Рыбчинский: Никогда еще экономика Украины не находилась в таком ужасном состоянии

Никогда еще экономика Украины не была в таком ужасном состоянии, в котором она находится на сегодняшний день

Об этом в эксклюзивном комментарии Рoliteka заявил народный депутат Украины Евгений Рыбчинский.

Давая оценку состоянию экономики страны депутат отметил: «Никому из предыдущих президентов, Украина не доставалась в том состоянии, в котором она досталась Порошенко после Майдана. Никогда, за последние 25 лет Украина не воевала, тем более, она не воевала гибридно, т.е. подло и не по правилам».

«Никогда еще экономика страны не находилась в таком ужасном состоянии, в котором мы наблюдаем ее на сегодняшний день. И тут, справедливости ради нужно признать, что в этих сложных условиях, Порошенко все-таки показал себя достойным кризисным менеджером. Хотя, как ни крути, его кадровая политика все-таки была наихудшей по сравнению со всеми его предшественниками», — сказал депутат.

Ранее Рoliteka писала о том, что во время проведения ЧМ-2018, Российская Федерация может спровоцировать обострение на Донбассе. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович.

«Недавние две войны – грузинскую и захват Крыма – Путин прикрывал как раз спортивными соревнованиями международного масштаба, двумя Олимпиадами. Нам стоит находиться в состоянии повышенной готовности на период чемпионата мира. Грицак заявил в Берлине, что возможны провокации на российской территории, в которых обвинят украинцев, и которые создадут прецеденты для вторжения, обострения или какого-то удара возмездия», — предположил специалист.

Из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе Украина потеряла уже 98,4 млрд долл. Об этом говорится в докладе Андерса Аслунда, старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council. В отчете говорится о том, что «Украина после аннексии Крыма потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оцениваются в более чем 1,8 млрд долларов. Также украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях — от 1,7 млрд до 1,9 млрд долларов».

По словам Аслунда, Россия также конфисковала «Крымэнерго», в результате чего Украина потеряла еще 1 млрд долларов.

Источник: Рoliteka

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