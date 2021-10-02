Euro Truck Simulator 2 «Реалистичная мировая экономика v1.0 (1.41.x, 1.42.x)»

Особенности:

Мод привносит элементы реализма в игровую экономику.

Откорректированы цены на грузовики, прицепы и аксессуары.

Реалистичные цены на пунктах оплаты дорог.

Банковские кредиты, штрафы, стоимость топлива, расценки за работу приведены в соответствие с реальными цифрами.

Изменениями затронуто большинство аспектов игры.

Цена на каждый грузовик проверялась в Интернете и обновлялась по мере необходимости. Вы когда-нибудь задумывались, каково экономическое положение автотранспортных компаний? Цель этого мода — познакомить всех с истинным экономическим положением водителей.

Любой маленький компонент экономической модели игры был исследован, и доработан, чтобы сделать игровой процесс максимально реалистичным. Я обновил стоимость сборов по регионам. Также были введены обменные курсы более 72 регионов, чтобы посетители чувствовали себя желанными гостями. Геймерам из стран с высокими ставками комиссии за транзакции понравится, что система гораздо более реалистична, так как вы не сможете получить миллион с одного заказа.

Для игры версии 1.41.х, 1.42 beta

Автор: JACOBSONR

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