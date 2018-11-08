Eurasianet (США): может ли Россия войти в топ-5 экономик мира к 2024 году?

Правительство России хочет к 2024 году вывести страну «в число пяти крупнейших экономик мира», «обеспечив темпы экономического роста выше мировых», говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Между тем за последние 10 лет размер экономики России не только не вырос, но сжался примерно на 11% с 1,78 триллиона долларов в 2008 году до 1,58 триллиона долларов в 2018-м, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ). За те же годы мировая экономика подросла на 33%, экономика США прибавила примерно 40%, а ВВП Китая взлетел почти втрое. Все это дает основания сомневаться в способности российских властей обеспечить ускоренный экономический рост.

Чтобы подняться на пятое место к 2024 году, России пришлось бы обогнать Великобританию, нарастив экономику на 78% (при условии нулевого роста британской экономики). Между тем Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП на 1,3% в 2019 году, 2% в 2020-м, и далее примерно по 3% до 2024-го. Прогноз МВФ относительно роста российской экономики до 2024 года еще скромнее — менее 2% в год.

Очевидно, что такими темпами не удастся не только обогнать Великобританию или обеспечить «темпы экономического роста выше мировых», но даже просто прекратить отставание от мировой экономики, которая, по прогнозу МВФ, будет прибавлять по 3,6-3,7% в год.

Пока российские власти не проведут существенные экономические реформы и не изменят свое поведение на международной арене, кардинально изменить ситуацию в экономике не получится, считают экономисты. Если ничего из этого сделано не будет, экономический рост будет возможен, только если вырастут цены на нефть. Но даже и в этом случае рост будет значительно ниже среднемирового.

Что предлагает правительство

В правительственной программе, рассчитанной до 2024 года, описано, каким образом государство собирается достигнуть показателей, установленных Владимиром Путиным.

Согласно программе, в России намерены улучшить инвестиционный климат, построить новую и модернизировать старую транспортную и энергетическую инфраструктуру, развить конкуренцию на финансовом рынке, обеспечить доступность финансовых услуг, повысить производительность труда, создать условия для развития малого и среднего бизнеса, обеспечить поддержку экспорта услуг и товаров российского производства, и многое другое.

«На повестке дня стоит проведение структурных и институциональных реформ, позволяющих в полной мере реализовать предпринимательскую инициативу, снять избыточные ограничения на рынках труда и капитала, обеспечить рост производительности. А главное — сформировать прочную основу для повышения благосостояния людей», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Вопросы экономики».

Есть ли опыт стимулирования ускоренного экономического роста

Президент Путин и ранее делал заявления о структурных реформах и ускоренном экономическом росте, в частности, в 2006 и 2008 годах. Однако с тех пор размер экономики РФ сократился с 1,78 триллиона долларов в 2008 году до 1,58 триллиона долларов в 2018-м, следует из данных Международного валютного фонда.

Forbes11.10.2018Новое время страны03.10.2018Новое время страны10.09.2018Helsingin Sanomat07.08.2018За тот же период мировая экономика подросла на треть с 63,75 триллиона долларов до 84,84 триллиона долларов, экономика США прибавила примерно 40% с 14,71 триллиона долларов до 20,51 триллиона долларов, а ВВП Китая взлетел почти втрое — с 4,6 триллиона долларов до 13,46 триллиона долларов.

Примечательно, что государства вроде Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна, тоже как и Россия сильно зависящие от нефти, в отличие от РФ нарастили свои экономики примерно на 50-60%.

Чтобы превратиться в пятую крупнейшую экономику мира, России придется обогнать Великобританию, ВВП которой на 2018 год составляет 2,81 триллиона долларов. Даже если предположить, что британская экономика в ближайшие пять лет совершенно не будет расти, России необходимо будет увеличивать ВВП на 78% за пять лет.

Между тем Минэкономразвития РФ прогнозирует рост экономики на 1,3% в 2019 году, 2% в 2020-м, и далее примерно по 3% до 2024-го. Прогноз МВФ относительно роста российской экономики до 2024 года еще скромнее — менее 2% в год.

Подобных темпов будет недостаточно не только чтобы обогнать Великобританию или обеспечить «темпы экономического роста выше мировых», но даже чтобы положить конец отставанию от мировой экономики, которая, по прогнозу МВФ, до 2024 года будет расти на 3,6-3,7% в год.

Смогут ли власти реализовать программу

По мнению руководителя проектов по финансово-экономическим проблемам развития Института современного развития НИУ ВШЭ Никиты Масленникова, поставленные задачи могут быть реализованы при соблюдении определенных условий.

«Правительство не должно менять сложившуюся экономическую политику: необходимо сохранение низкой инфляционной среды действиями Центрального банка (что предполагает последующее снижение ставки), удержание инфляции на уровне около 4%, развитие финансовых рынков, продолжение реструктуризации и оздоровления банковского сектора. Необходимо продолжение бюджетной консолидации (сокращение дефицита — прим. ред.), которая главным образом сводится к экономии госрасходов за счет повышения их эффективности», — говорит Eurasianet.org экономист.

Также, по мнению Масленникова, необходимы структурные реформы. В частности, в области развития конкуренции, в сфере сокращения доли госсектора, а также — стимулирование развития малого и среднего бизнеса, расширение несырьевого экспорта, пенсионная реформа. Все эти изменения должны сочетаться с сохранением открытости экономики для зарубежных стран. «Несмотря на санкции, не нужно отгораживаться, надо искать новые рынки, новых партнеров. Любые заградительные бастионы сразу нас отправляют в аутсайдеры. Если мы закроемся, то никаких национальных целей шестилетия не достигнем», — считает он.

«Как минимум, надо не допустить расширения санкций и вести дело к их постепенному сворачиванию», — добавляет Масленников.

Почему улучшение экономики маловероятно

По мнению директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, «российскую экономику в ближайшие пять-семь лет ничего хорошего не ждет».

«Чтобы что-то изменилось, надо делать простые вещи. Развивать конкуренцию, а не душить ее. Увеличивать долю частного сектора, а не сокращать. Обеспечить нормальный бизнес-климат, который в первую очередь включает в себя адекватную работу судов: когда суды судят в соответствии с законом, а не исходя из того, кто кому звонит», — говорит собеседник Eurasianet.org.

По словам экономиста, иностранные инвесторы не пойдут на российский рынок, пока РФ не изменит внешнюю политику. «Санкции введены в связи с определенными действиями России. Если Россия чуть-чуть попытается включить мозги, то санкции будут сняты. Надо вести себя на мировой арене не как гопник, а как ответственный партнер», — отмечает эксперт.

По его прогнозу, в РФ продолжится стагнация, но если цены на нефть вырастут, возможен экономический рост. «Единственное, что у нас остается, энергетический экспорт. Ничего другого эта экономика создать не в состоянии», — убежден он.

О необходимости реформ и отмене санкций говорит и экономист, профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

«Войти в пятерку крупнейших экономик мира, обеспечить темпы экономического роста выше мировых не получится. Меры в программе правительства расписаны неплохие (ставку в основном предлагают сделать на стимулирование роста инвестиций в основной капитал), но этого недостаточно для экономического рывка. Для этого еще надо, чтобы были реализованы такие важные вещи, как привлекательность бизнес-климата для иностранных инвестиций, импорт передовых технологий, ускоренное развитие экспорта. А если учтем такие обстоятельства, как санкционное противостояние, а также то, что в целом рост мировой экономики замедляется, и то, что цены на нефть хоть и выросли, но этого все равно недостаточно для российской экономики, то можно сделать вывод о том, что провозглашенные цели к 2024 году достигнуты не будут», — отмечает он в комментарии Eurasianet.org.

По его мнению, чтобы иностранные инвестиции шли в российскую экономику, необходимо решить проблему санкций и контрсанкций.

Экономист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин тоже считает, что правительственная программа существенно ситуацию в экономике РФ не изменит.

«Во-первых, российской экономике не могут помочь никакие программы, потому что наша экономика сильно зависит от форс-мажорных обстоятельств, таких как цена на нефть, а после 2014 года — еще и [от] санкций. Если цена на нефть падает, наша экономика сразу проваливается, мы это уже видели в последние годы. Санкции меньше влияют. Но теоретически против нас могут быть приняты по-настоящему серьезные санкции, и они смогут ударить не меньше, чем падение цен на нефть», — сказал он Eurasianet.org.

«Во-вторых, в России декларации [властей о планах по улучшению ситуации в экономике] не соответствуют реальным действиям. Программ было много, но реальных действий за последнее время мы видим только два: это повышение налога на добавленную стоимость и повышение пенсионного возраста», — обращает внимание экономист.

По прогнозу Дмитрия Травина, российскую экономику ждет затяжная стагнация. «Наша стагнация началась с 2009 года, если усреднить годы падения и годы небольшого роста. Очевидно, так будет и дальше. Стагнация не означает, что мы будем иметь нулевой рост. Может быть небольшой плюс, который через несколько лет может смениться минусом. Но даже если будет небольшой плюс, все равно это будет раза в два меньше, чем темпы роста мировой экономики», — говорит он.

Не надо мешать бизнесу

По мнению экономиста, финансиста, сотрудника Московского центра «Карнеги» Андрея Мовчана, чтобы помочь российской экономике, надо перестать мешать бизнесу.

Надо перестать портить отношения со всем миром. Прекратить вводить идиотские законы и менять их каждые полгода. Убрать силовиков, которые зарабатывают на бизнесе вместо того, чтобы его оберегать. И так далее. Если все это сделать, то бизнес сам прекрасно справится с задачей роста экономики», — говорит он Eurasianet.org.Как утверждается в статье Мовчана, опубликованной на сайте «Карнеги» (соавтором статьи является социолог и эксперт «Левада-центра» Денис Волков), сейчас Россия «идет по пути самоизоляции, закрытия рынка, импортозамещения и сворачивания коммерческого, научного и технического прогресса». А нужно — снижать торговые барьеры, интегрироваться в мировую экономику, проводить экспортно ориентированную экономическую политику и тому подобное. Решающим фактором, «способным смягчить последствия правления сегодняшнего режима», могла бы стать готовность власти на конструктивный диалог с независимым бизнесом и проведение неполитических реформ, важных для роста эффективности экономики, говорится в статье.

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