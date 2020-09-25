ЕЦБ впрыснул в ликвидности в систему на 160 млрд евро через аукцион TLTRO — 25 сентябрь 2020

ЕЦБ впрыснул в ликвидности в систему на 160 млрд евро через аукцион TLTRO

Итак, новый максимум по паре евро-доллар был показан на отметке 1,1626, но затем по паре прошла коррекция и откат до 1,1686, в результате чего евро-доллар закрыл четверг даже с ростом. Основной новостью четверга стал результат аукциона ЕЦБ. Банки Еврозоны в количестве 388 взяли в долг у ЕЦБ 174,5 млрд евро ликвидности в рамках 5-ого аукциона TLTRO-III. Объем оказался на верхней границе оценок экономистов. Трехлетние кредиты TLTRO предоставляются под процентную ставку до -1%, пока они используются для финансирования кредитования компаний и домашних хозяйств.

Результаты аукциона можно увидеть на сайте ЕЦБ ( https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html ). Аналитические ленты написали о том, что банки забрали ликвидности гораздо меньше, чем в прошлый раз в июне, когда было привлечено 1,1308 трлн евро. Однако эти показатели несопоставимы, так как против июньского аукциона погашался крупный объем аукциона одной из предыдущих серий. По факту по результатам июньского аукциона баланс ЕЦБ вырос на 600 млрд евро, что тоже, впрочем, немало. В этот же раз против 174,5 млрд евро погашались только совсем небольшие платежи связанные с досрочными погашениями по предыдущим аукционам TLTRO, так что чистый объем вливания ликвидности в банковскую систему составил около 160 млрд евро. На эту сумму должен вырасти баланс ЕЦБ, когда пройдет дата расчета 30 сентября. Очевидно, что это событие окажет понижательное давление на курс евро. Однако надо учесть, что после прошлого аукциона TLTRO, даже после того как баланс ЕЦБ вырос на 600 млрд. евро, евро отнюдь не упал. В начале июля начался рост евро. Мы, кстати, тогда дали успешно сработавший сигнал на покупку евро (см. https://vtbforex.ru/analytics/currency/art_detail/1122728/ ), но не могли предположить, что евро-доллар вырастет настолько сильно, до 1,20. Одним словом, изменение баланса ЕЦБ – далеко не решающий фактор для курса главной пары.

Сейчас же, когда снижение евро только началось, трудно себе представить, что евро-доллар может полностью отыграть рост, начатый в июле, вернуться в район отметки 1,11. Но именно этого мы и ждем. В очередной раз повторимся, что считаем рост евро к 1,20 не более чем всплеском между двумя циклами привлечения долга, по образцу того, что было в декабре 2008 года. Из кризиса 2008 года экономика США выбралась за счет двух крупных раундов стимулирования экономики, проведенных осенью 2008 года и весной 2009 года. Однако текущий кризис очевидно сильнее по последствиям, чем кризис 2008 года. Это очевидно хотя бы потому, что до сих пор не восстановилось международное авиасообщение, туристический сектор. В США, согласно последнему еженедельному отчету Минэнерго страны, потребление авиакеросина составляет 55% от уровня годовой давности. Поэтому это еще вопрос, хватит ли двух раундов стимулирования в США, чтобы вывести из кризиса мировую экономику. А пока мировая экономика из кризиса окончательно не вышла, ни о каком масштабном падении доллара речи быть не может.

Источник: ВТБ Капитал Форекс

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