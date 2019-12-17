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eTravel в России превысил 1 триллион рублей

E-commerce 17 Дек 2019
eTravel в России превысил 1 триллион рублей
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Борис Овчинников, партнер Data Insight, выступил с докладом «eTravel в России — 2019» на конференции ААВТ-«Электронная коммерция и Агентский бизнес — 2019».

Партнера Data Insight, Борис Овчинников: «В 2019 году российский рынок eTravel преодолел символический рубеж — объем онлайн-продаж туристических услуг превысил 1 триллион рублей. Онлайн-рынок продолжает расти со скоростью более 20% в год — притом этот рост обеспечивается не только продолжающимся перетоком покупателей из оффлайна, но и общим ростом потребления туристических услуг. Самый быстрорастущий сегмент — это продажа туров, и он же является наименее интернетизированным».

Более подробно об исследовании читайте на сайте.

Источник: Data Insight



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