«Это приговор» – чем грозит украинцам 2019 год?

25.09.2018 06:50

Подписаться на статьи

В Верховной Раде стартовала денежная эпопея. Принятие госбюджета по праву считается одним из главных событий текущего политического сезона. Так что, шквал критики и взаимных обвинений уже начался. Подробнее о том, как в Кабинете министров оценивают документ и том, какое впечатление проект произвел на народных депутатов, читайте на FaceNews.

Долги – это наибольший вызов

21 сентября и.о. министра финансов Оксана Маркарова представила в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2019 год. Она убеждала парламентариев, что экономика Украины вернулась к стойкому росту, и напомнила, что Кабинет министров вовремя внес проект на обсуждение в парламент.

Говоря о целях, заложенных в бюджете-2019, чиновница отмечала: «Первое – удержать макростабильность и уменьшать дефицит. Второе – применить все инструменты для ускорения экономического роста, обеспечить мир и защитить суверенитет через финансирование безопасности и обороны, увеличить подотчетность и прозрачность».

По словам и.о. министра, на 2019 год в документе заложено более 1 триллиона гривень доходов. Что касается расходов, то, например, на отрасль обороны предусмотрено выделить более 209 миллиардов гривень, из которых около 29 миллиардов планируется потратить на развитие вооружения и техники. Более 242 миллиардов заложено в бюджете на сферу образования.

Кроме того, предлагается определить минимальную зарплату в размере почти 4 200 гривень, а на строительство дорог потратить более 50 миллиардов гривень.

При этом, акцентировала Маркарова, самым большим вызовом для государственного бюджета в следующем году будут долги Украины. Она объясняла: «417,4 миллиарда гривень – беспрецедентная цифра, которую в следующем году нам придется потратить на погашение и обслуживание долга».

Мнение парламента

В свою очередь Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и парламентарий от «Блока Петра Порошенко» Андрей Павелко во время представления документа поприветствовал то, что Кабмин подал проект в парламент вовремя. Однако часть вопросов, по его словам, являются проблемными и нуждаются в дальнейшем обсуждении.

Он, например, подчеркивал: «В частности, во-первых, относительно реалистичных плановых поступлений от приватизации, учитывая невыполнение такого показателя в течение последних годов. Во-вторых, относительно уровня финансового обеспечения медицины, включая программу лечения граждан заграницей, а также дальнейшую передачу колледжей на местный уровень, учитывая ограниченность средств в текущем году. В-третьих, относительно определения в Государственном дорожном фонде значительных средств на дороги отдельных территорий при том, что должны применяться унифицированные подходы в разделении таких средств».

Параллельно глава «Радикальной партии» Олег Ляшко проект раскритиковал, заявив, что у правительства нет виденья проблемы решения бедности и экономической стратегии. Он обратился к премьер-министру: «Голосуют (за бюджет, – FaceNews) по одной причине, потому что деньги нужны на армию и на оборону».

Народный депутат от «Самопомощи» Виктория Войцицкая добавляла: «Правительство заложило 3% роста ВВП в бюджете 2019 года. На самом деле это приговор. Сегодня экономика Украины в пять раз меньше экономики Польши. Даже если польская экономика не будет расти, мы сможем достигнуть стандартов жизни людей с трехпроцентным ростом через 24 года».

Аргументы Кабмина

Парируя слова парламентариев, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство честно подошло к формированию бюджета. Он еще раз сделал акцент на проблеме обслуживания внешних долгов. «Это вызов для украинского государства, – уверял он. – И поэтому бюджеты 2014 года, 2015-2016-2017-2018-2019-2020 и по следующие будут расплачиваться за грехи прошлого».

Премьер подытоживал: «Очень рассчитываю на то, что мы сделаем с вами фундаментально важный документ, исходя из состояния экономики и вызовов прошлого».

Теперь слово за Верховной Радой. До 1 октября народные депутаты вносят в документ правки, после чего их будет рассматривать Бюджетный комитет. Так что, продолжение следует.





Источник