«Это позорное явление»: Гриневич высказала мнение о репетиторстве в школах — новости политики

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Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы.
Гриневич сказала, что думает о репетиторстве в школах / фото УНИАН
Глава Минобразования сказала, что если родители хотят, чтобы с их детьми платно занимались, им нужно заключить со школой договор
Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила в интервью Высокому замку.
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Учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов.
«Иногда учитель не работает как нужно на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление», — считает Гриневич.
Она добавила, что Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы.
При этом, глава министерства допускает, что школа может проводить легальные платные уроки, в том числе индивидуальные. Для этого родители должны заключить со школой договор.
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