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«Это позорное явление»: Гриневич высказала мнение о репетиторстве в школах — новости политики

Политика 05 Июл 2019
«Это позорное явление»: Гриневич высказала мнение о репетиторстве в школах — новости политики
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Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы.

Гриневич сказала, что думает о репетиторстве в школах / фото УНИАН

Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила в интервью Высокому замку.

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Учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов.

«Иногда учитель не работает как нужно на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление», — считает Гриневич.

Она добавила, что Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы.

При этом, глава министерства допускает, что школа может проводить легальные платные уроки, в том числе индивидуальные. Для этого родители должны заключить со школой договор.

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