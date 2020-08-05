Это настоящая катастрофа — Новости политики, Новости Большого Ближнего Востока — EADaily

В результате двух мощных взрывов в порту ливанской столицы, которые произошли накануне, 4 августа, погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тысяч получили ранения. Множество кварталов Бейрута полностью разрушены. Известна причина чрезвычайного происшествия, озвучиваемая официальными лицами: взорвалась большая партия нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра), которая долгое время хранилась в порту без соблюдения мер безопасности. Спасатели продолжают поиски десятков человек, чья судьба неизвестна. Некоторые работники порта были выброшены в море в результате взрыва, передаёт Би-би-си.

Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что около 300 тыс. жителей Бейрута лишились своих домов и квартир в результате взрывов.

В Бейруте готовятся ввести режим ЧП на две недели. Совет обороны Ливана выступил с призывом передать армии контроль над безопасностью в столице на время устранения последствий беспрецедентного для страны инцидента. Армейские патрули уже приступили к дежурству на улицах столицы.

Взрывы также вызвали опасения по поводу возможного продовольственного кризиса — Ливан импортирует большую часть продуктов, и значительные запасы зерна хранились именно на складах в разрушенном взрывом порту. Министр экономики Ливана уже заявил, что оставшаяся в портовых хранилищах партия зерна непригодна для применения в пищу.

Бейрутскому порту нанесены сильнейшие повреждения, и работать он пока не сможет. Это тяжёлый удар для арабской республики, которая импортирует практически все товары первой необходимости.

Многочисленные свидетели взрыва опубликовали в социальных сетях кадры, на которых над портом сначала виден столб дыма, затем — сильнейший взрыв, после которого над городом повисло облако в форме гриба. Взрывная волна разрушила множество зданий, в том числе расположенных на расстоянии нескольких километров от порта, и разбросала автомобили. По данным местных СМИ, число жертв в ближайшие часы может существенно возрасти, поскольку под обломками зданий остаются люди.

Взрыв был настолько сильным, что его слышали на Кипре, который находится на расстоянии 240 километров от Бейрута.

«Это настоящая катастрофа. То, что мы видели, является катастрофическим, — сказал „Аль-Джазире“ Сами Надер, директор Института по стратегическим вопросам в Бейруте. — Масштабы последствий взрывов невероятны. Я прошёл гражданскую войну в Ливане, я был свидетелем взрыва 2005 года (когда погиб бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири. — Ред.), других взрывов, нацеленных на политиков, но ничего подобного я в своей жизни не видел».

Президент Ливана Мишель Аун объявил в стране трёхдневный траур, а также пообещал выделить для ликвидации последствий ЧП 100 млрд лир ($ 66 млн).

Аун заявил, что 2 750 тонн нитрата аммония хранились в порту уже шесть лет, необходимые меры безопасности при этом не соблюдались. Он призвал наказать виновных по всей строгости закона.

Премьер-министр страны Хасан Диаб ранее сообщил, что «опасные вещества» были конфискованы и находились в порту с 2014 года.

Нитрат аммония, также известный как аммиачная селитра, широко используется как азотное удобрение и в качестве взрывчатого вещества. Он особенно взрывоопасен при контакте с горючими материалами и открытым огнём. После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе оксиды азота и аммиак. Поскольку это вещество особенно опасно, к условиям его хранения предъявляются строгие требования. Одно из них — помещение, где находится нитрат аммония, должно быть пожаробезопасным, в нём запрещено устанавливать какие-либо трубы, вытяжки или другие каналы, где могут накапливаться взрывоопасные вещества. Эксперты сообщают, что дым красного цвета, который был виден над портом после взрыва, также может свидетельствовать о том, что речь идёт именно о взрыве аммиачной селитры.



Мешки с аммиачно-нитратным удобрением. Иллюстрация: Reuters]

Ливанский телеканал LBC International передаёт со ссылкой на свои источники, что во время заседания Совета безопасности страны под председательством президента Ауна была обнародована версия произошедшего. Согласно информации, в порту велись сварочные работы, во время которых произошло возгорание хранившейся рядом партии пиротехники, после чего огонь перекинулся на нитрат аммония.

Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на свои источники, что взорвавшаяся селитра была доставлена в Бейрут на молдавском судне Rhosus, которое перевозило взрывоопасный груз в Африку, но было задержано ливанскими властями из-за нарушений правил эксплуатации. Об этом же сообщает канал LBC International. По данным ТАСС, экипаж судна был украинским.

В июле 2014 года украинский портал odessitua.com публиковал письмо оставшихся на Rhosus моряков, которые просили «вытащить их из плена». Моряки находились на судне около года и вернулись на родину в сентябре 2014 года.

Некоторые районы Бейрута в настоящее время напоминают зону боевых действий, как будто город подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам.

Ливанский премьер Диаб призвал страны мира помочь арабской республике. «Я хочу срочно попросить дружественные нам и братские страны стать рядом с Ливаном и помочь нам вылечить эту глубокую рану», — сказал он.

Как сообщало EADaily, самолёты МЧС России доставят гуманитарную помощь в Бейрут. Бортами МЧС будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели Центроспаса, специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавирусной инфекции Covid-19. В российском ведомстве подчеркнули, что все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учётом эпидемиологической обстановки в связи с распространением в Ближневосточном регионе Covid-19.

Франция заявила, что отправляет в Ливан помощь и необходимое оборудование.

Иран выразил готовность предоставить ливанскому правительству всю необходимую помощь.

Власти Израиля сделали заявление, в котором сообщили, что по международным дипломатическим каналам обратились к Ливану и предложили правительству соседней страны медицинскую и гуманитарную помощь.

В ближайшую пятницу, 7 августа, специальный трибунал ООН должен огласить вердикт четырём заочно обвиняемым в убийстве премьер-министра страны Рафика Харири. Он погиб в феврале 2005 года в результате мощного взрыва заминированного автомобиля в Бейруте. В этом взрыве обвиняли поддерживаемое Ираном движение «Хизбалла», в котором состоят все четверо обвиняемых. Между тем ведущая организация ливанских шиитов отвергает обвинения в свой адрес.

Ливан в последние месяцы переживает острый экономический кризис, ещё более усугубившийся на фоне эпидемии Covid-19. Его называют самым болезненным после гражданской войны, продолжавшейся в стране с 1975 по 1990 год. На улицах не стихали демонстрации, участники которых обвиняли власти в коррумпированности и отсутствии желания провести в стране системные реформы. В Ливане периодически происходят отключения электричества, фиксируются перебои с подачей питьевой воды, местная система здравоохранения пребывает в кризисе.

Кроме того, с прошлого месяца обострилась ситуация на границе Ливана с Израилем, власти которого на прошлой неделе сообщили, что предотвратили попытку боевиков «Хизбаллы» проникнуть на израильскую территорию.

Несмотря на многочисленные конспирологические теории в арабском сегменте соцсетей по поводу возможной причастности израильских спецслужб к «диверсии» в порту Бейрута, высокопоставленный представитель властей еврейского государства на условиях анонимности сообщил Би-би-си, что к взрывам в ливанской столице его страна никакого отношения не имеет.

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