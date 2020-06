Это надолго От Investing.com

Investing.com – На мировых торговых площадках настроения не катастрофические, но без оптимизма: фьючерс на индекс S&P 500 борется за планку в 3000 п., из-под которой в очередной раз выбрался лишь в начале прошлой недели.

Принципиально нового в сегодняшнем информационном потоке нет, разве что ФРС немного неожиданно (хотя вполне очевидно) после планового стресс-теста американских банков ввела ограничение на выплату дивидендов и запретила выкуп акций как минимум до IV квартала – что, разумеется, не обрадовало инвесторов.

Вторая новость тоже вполне предсказуемая – хотя казалось, что до этого дойдет позже. В китайской прессе опять участились нападки на США, а The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей Китая поместила большой текст о риске сокращения закупок в рамках «фазы один» в ответ на давление Америки по «запрещенным темам» и невнимание к «красным линиям, которые не должны пересекаться».

И в который раз за последние три года стоит вопрос о границах просадки: это многократно обещанная, но так и не пришедшая «настоящая коррекция», или кратковременная фиксация прибыли.

«Все заметнее, что лидеры стран тщательно уходят от темы коронавируса, оставляют ее подчиненным и пытаются формировать новую повестку, ищут хорошие новости. И еще заметно, что огромное преимущество, по результатам опросов, претендента Джо Байдена над нынешним президентом Дональдом Трампом рынки восприняли нейтрально: пространства для маневра у нового президента все равно не будет, поддержка экономики будет всемерной и любой ценой, – рассуждает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. – И еще нетрудно заметить, что в марте рынки начали падать после объявления стимулов. Сейчас то же самое происходит после объявления новых колоссальных мер поддержки. То есть рынок живет своей жизнью – эта волна роста закончится, будет коррекция, ее кто-то выкупит и будет новый рост. Пока мировая экономика не восстановится до уровня 2019 года, то есть примерно на два с половиной года, у всех задача и картинка одна».

Индекс сегодня снизился еще на 0,83% – не так уж много по нынешним меркам, проблема в том, что остановиться он может и нескоро. даже подрос на 0,04%, но вряд ли это кого-то радует: к 19.00 МСК курс доллара вырос на 75 коп. до 69,76 руб.

«Сейчас для рубля важна не столько цена на нефть, сколько то, что рынок сознает общее снижение нефтяной выручки – это на ближайшие неделю-полторы задает ориентир в 71 , – резюмирует Валерий Вайсберг. – По индексу РТС просадки пока ограничены, поскольку продолжаются дивидендные истории. Важный якорь – Сбербанк (MCX:), на его акции приходится около 15% рынка, а дивиденды по ниму будут выплачиваться лишь в октябре».

(Текст подготовил Даниил Желобанов)

