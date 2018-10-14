«Это идеи Чучхе» — Степан Демура прокомментировал возможный запрет доллара

Октябрь 14th, 2018

Аналитик Степан Демура, во время проведения серии семинаров в Москве в субботу, прокомментировал инициативу правительства РФ по ограничению оборота доллара. «Это идеи Чучхе. Если хотите строить Северную Корею, то продолжайте и дальше.» — заметил он. По словам Степана Демуры, более 50% всех внешнеторговых операций Россия вдет в долларах и потому даже ограничение доллара во внешней торговле приведет к значительным издержкам. «Хотите, чтобы весь импорт подорожал на 20%? Тогда вперед. Хотите, чтобы курс доллара на черном рынке был 300 — запретите поскорее доллар.» — передает корреспондент «РЕ».

Мировая экономика в настоящий момент оперирует двумя основными резервными валютами, это евро и доллар США, пояснил он. И потому запрет или ограничение доллара приведет к удорожанию импорта и заметному снижению уровня жизни россиян. Также это может ускорить дефолт экономики РФ, поскольку рост ВВП после таких «нововведений» будет резко отрицательным.

Также он высказался и о нерезидентах на валютном рынке, где все нестабильно. Обратив внимание на сильный дисбаланс игроков на бирже: «А вот если BlackRock решит выйти с рублёвых активов, то что с рублём будет?«

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