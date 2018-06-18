Это будет катаклизм: закон «О валюте» может обвалить курс

Основные дискуссии вокруг закона «О валюте», который дорабатывают ко второму чтению, идут вокруг имплементации пакета BEPS по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли

Об этом рассказала председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

На имплементации пакета BEPS особенно настаивает МВФ.

«Меня беспокоит, что будет с той частью, где идет привязка к отмене многих регулирующих норм, связанных с принятием пакета BEPS и проведением однократного декларирования. В МВФ настаивали на том, что валютная либерализация невозможна без имплементации пакета BEPS», — рассказала политик.

По словам Южаниной, в Украине существует валютное регулирование из-за обоснованных оснований. Прежде всего, причиной является вывод капитала через платежи в иностранной валюте, что в Украине происходят как ни в одной другой стране.

«Таким образом бизнес пытается всю добавленную стоимость держать не в стране и не в гривнах, а выводить исключительно в валюте и за пределы Украины. Поэтому, если сейчас провести полную либерализацию — двери на вход и выход открыть полностью, то я даже не могу представить, какой сразу состоится коллапс. Поэтому есть определенные меры, которые бы ограничивали скачок вывода всех капиталов за пределы Украины», — рассказала Южанина.

А сбалансированные действия должны держать курс валют в рамках.

«Нам надо сделать более осмысленные сбалансированные шаги, чтобы не произошло катаклизма и с валютой в том числе. Нам не нужен курс валюты, который будет спровоцирован именно возможностью приобретения валюты в неограниченном количестве, в неограниченные сроки», — отметила Южанина.

Она также отметила, что это вопрос НБУ, который решает можно либерализовать валютное законодательство.

«По их видению также в проекте закона были внесены требования об обязательности имплементации шагов BEPS, чтобы обеспечить скачивание тех ограничительных мер, которые существовали раньше», — отметила Южанина.

«Я думаю, что в окончательной редакции эти шаги будут не так детализированы, чтобы этот законопроект, который будет состоять из пакета BEPS и одноразового декларирования, можно было принять в зале. По мнению экспертов, это будет самый сложный вопрос для восприятия и принятия», — подытожила она.

Напомним, проект закона «О валюте», который Верховная Рада приняла в первом чтении, должен упростить работу экспортеров и доступ к валюте для простых украинцев, но в то же время может сократить поступления долларов.

Источник: УНН

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