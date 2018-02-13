Эстонские журналисты критикуют политику огульного осуждения России: EADaily

Ведущие еженедельной воскресной передачи Olukorrast riigis («О положении в стране»), выходящей на радиостанции Raadio 2 Андрус Карнау и Ахто Лобьякас раскритиковали внешнюю разведку Эстонии, пишет err.ee. По их мнению, последний ежегодный доклад эстонского Департамента внешней разведки, большая часть которого посвящена огульному порицанию России, отличает удручающе низкий уровень анализа.

«То, как Департамент внешней разведки описывает Россию в опубликованном на прошлой неделе докладе, создает печальную картину», — отметил Карнау в ходе передачи. «Стиль такой порицающий, критикующий. Картина, которая открывается из этой тетрадки, в действительности, по-моему, отлично соответствует российскому представлению об Эстонии, как о маленьком злобном государстве», — сказал журналист. Лобьякас добавил, что «чем больше мы сами культивируем это противостояние, тем более похожими становимся на своего оппонента».

«Эстонии скорее следовало бы поддерживать разумную дистанцию, наподобие Финляндии», — считает радиоведущий. «Меня очень резануло слово „агент влияния“. Термин, который когда-то ввел в оборот в России Владимир Путин, а в Эстонии над этим ним смеялись. Речь идет не о завербованном классическим способом агенте, которому платят деньги, а о человеке, который своими действиями просто поддерживает антироссийскую пропаганду. В свое время над этим смеялись, а спустя десять лет то же слово вошло в лексикон наших силовых служб», — пояснил Лобьякас. Он добавил, что если Полиция безопасности (КаПо) и Департамент внешней разведки «могут назвать агентом влияния даже посетившего Россию туриста, который и завербован-то не был, то возникает вопрос, где провести границу».

«Это абсурдное заявление, нонсенс, — сказал журналист. — Ведь мы хотим дискуссию, а не захлопывания двери, как у нас начинает получаться, глядя на ежегодник Департамента внешней разведки. Это становится у нас словно бы политикой, что мы и не можем туда (в Россию — EADaily) ездить, разговаривать там с людьми. Потому что сразу, как мы там побываем, мы ведь становимся агентами влияния — а это то, чего хочет Путин. Кстати, это также несерьезный уровень анализа, а еще и очень опасно с точки зрения нашей свободы мнений». Карнау также отметил, что о российской армии и Владимире Путине в докладе Департамента внешней разведки говорили в пренебрежительном тоне. «Я не уверен, что при описании большой соседней страны самое разумное — смотреть на все по одному шаблону и через одну призму», — считает журналист.

Лобьякас сказал, что речь идет об «удручающе беспомощном уровне анализа», а Карнау добавил, что «доклад сеет страх». В качестве основного упрека к авторам ежегодника спецслужб Лобьякас указал на то, что КаПо и Департамент внешней разведки продолжают создавать рамки, в которых избранное политическое руководство страны больше не может менять политику. «Это создание такого „глубинного государства“ (возникшая в США теория заговора, согласно которой существует скоординированная группа крупных чиновников, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство — EADaily), которое выносит за пределы политики определенные объекты или аспекты, чего не должно происходить. И как оно это делает — давая России и действиям Москвы оценки, основанные на данных, которые нельзя проверить. С чем и политикам невозможно спорить. Одним словом, эти вещи выводятся из сферы рациональных дебатов и, соответственно, из политики», — считает Лобьякас. «Чиновники в прямом смысле слова реализуют проект создания глубинного государства, что, в конечном счете, будет очень плохо с точки зрения нашей демократии, даже если сейчас этого пока нет», — добавил он.

Напомним, что эстонский Департамент внешней разведки в своем докладе «Эстония в системе международной безопасности», выходящем уже третий год подряд, из 68 страниц 54 посвятил России, а остальные — террористической угрозе в Европе. Эстонские разведчики уверяют, что Москва продолжит скрытое вмешательство с целью повлиять на демократические процессы принятия решений в странах Запада, особенно в тех странах ЕС, где в этом году состоятся выборы. «Это означает еще больше ложной информации и все больше попыток завербовать западных политиков, бизнесменов и лидеров общественного мнения. Следует обратить особое внимание на попытки Москвы в отношении внутренней политики Италии. Россия, несомненно, проявит большой интерес и к осенним парламентским выборам в Латвии», — пишут авторы доклада. При этом отмечается, что после президентских выборов в США «осознание Западом деятельности Кремля» существенно возросло. «Кроме того, Москва в 2018 году продолжит поиск очагов конфликта для вмешательства на Ближнем Востоке и в Африке. Основная цель такой деятельности для России — раздражать западные страны, а не способствовать разрешению конфликтов. Россия снова использует антитеррористический нарратив, чтобы укрепить внешнеполитические позиции и завязать отношения как на политическом уровне, так и на уровне учреждений безопасности», — уверены в эстонской разведке.

По оценке департамента, члены политической, общественной и деловой элиты должны особенно критически анализировать инциденты, которые происходят с ними во время нахождения в России, а также лиц, которые пытаются с ними познакомиться. «Для повседневной работы с агентами влияния может использоваться проживающий в Европе активист или координатор, который, хотя и не имеет российского гражданства, заслужил доверие Кремля. Особенно активно ищут депутатов Европейского парламента, хотя не отказываются и от политиков на государственном и местном уровне», — считают авторы доклада. В документе отдельно отмечается, что уже 2017-й год показал растущую угрозу нападения на западные страны в киберсфере, а значительная часть злонамеренной киберактивности якобы идет именно из России. «Несмотря на то, что кибероперации российских спецслужб технически осуществляются на высоком уровне и свои следы они умеют прятать, есть признаки, которые не оставляют сомнения в источнике этих действий. Видно, что регулярно действуют во время суток, которое является рабочими часами в часовых поясах Москвы и Санкт-Петербурга, соблюдаются государственные праздники, а в следах деятельности можно часто найти намеки на русский язык и лексику», — считают в эстонской разведке. Там уверены, что «выбор целей операций, приемы нападений и долгосрочность действий соответствуют разведывательным потребностям спецслужб Российской Федерации».





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