Estée Lauder понесла 6 миллионов долларов квартального убытка

На фоне пандемии американская косметическая группа Estée Lauder понесла чистый убыток в третьем квартале смещенного фингода. Вместе с тем у компании, как и у других игроков люксовой индустрии, налаживаются дела в Поднебесной, да и онлайн-продажи Estée Lauder идут отлично.

Estée Lauder

Потери группы – как она сообщила – составили 6 млн долларов (452,2 млн рублей), для сравнения: в аналогичном периоде предыдущего года Estée Lauder сгенерировала 555 млн долларов прибыли. По мере распространения вируса Covid-19 список стран, в которых корпорация была вынуждена закрывать свои магазины, становился все шире.

Однако при этом результаты Estée Lauder все равно превзошли прогнозы опрошенных Factset аналитиков – прибыль на акцию компании, за исключением чрезвычайных статей, составила 86 центов, а не 74, как предполагали эксперты. Что касается объема продаж, то он снизился на 11% (на 9% без учета колебаний курса) до 3,35 млрд долларов (252,6 млрд рублей) – на Уолл-Стрит по данному пункту ожидали 3,05 млрд долларов (226 млрд рублей).

«Скачок глобальных онлайн-продаж, связываемый с возобновлением активности, которое мы начинаем наблюдать на китайском рынке, является доказательством большой приверженности потребителей нашей линейке люксовых beauty-продуктов», цитируется в релизе гендиректор группы Фабрицио Фреда (Fabrizio Freda).

Фреда подчеркнул, что, несмотря на пандемию, бренды Estée Lauder, Darphin и Le Labo показали рост продаж. Электронная коммерция группы выросла значительно – в двузначном выражении: оказавшиеся на домашней изоляции потребители стали заказывать косметическую продукцию по Интернету.

Топ-менеджер также указал на рост продаж в транспортных узлах и в сегменте средств по уходу за кожей.

Наряду с Hermès и LVMH, Estée Lauder констатировала восстановление продаж в Китае – изначальном очаге Covid-19, откуда пандемия начала распространяться по всему миру: в марте обороты группы в континентальном Китае увеличились в двузначном выражении, драйвером положительной динамики стала онлайн-торговля.

Как отмечает корпорация, с середины апреля на китайском и корейском рынках вновь открылись все ее магазины.

Ускорение оборотов электронной коммерции также было характерно для Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки.

Самоизоляция большого числа потребителей обусловила предпочтения последних – как уточняет Estée Lauder, люди выбирали скорее продукты по уходу за кожей и волосами, нежели средства макияжа и парфюмы.

Для эффективного преодоления экономических последствий нынешнего кризиса группа предприняла ряд мер. Так, это экономия до 250 млн долларов за квартал и сокращение расходов на 500-600 млн долларов.

Как экономит корпорация? Отправляет сотрудников в отпуска без содержания, снижает зарплаты, отменяет вознаграждения для членов совета правления.

Перед открытием официальной биржевой сессии котировки акций Estée Lauder ушли вниз на 0,9%.

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